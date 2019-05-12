【Slingback】返工約會夏日鞋櫃必備　優雅舒適輕鬆駕馭所有場合

還記得當年Dior這對J'adior slingback裸跟鞋嗎？它可以說是大行其道，整街都是佈滿着它的蹤影。但近年，反而比率性時尚的露跟 mules蓋過它，已經持續流行了幾季，每個女生定必入手一兩對。

比起舒適休閒的露跟mules，有帶的裸跟鞋更能展示女性的腳跟優雅，同時增添女人味，還百搭易襯。（J'ADIOR 官網）

不過今個夏天，Slingback （亦即是後跟綁帶裸跟鞋）將扳勢回潮，其實比起舒適休閒的露跟mules，有帶的裸跟鞋更能展示女性的腳跟優雅，同時增添女人味，還百搭易襯。不論是牛仔褲、西褲、長裙、短裙、甚至jumpsuit都輕鬆穿出時尚感，如果你有這對經典的 Slingback，不妨這個夏天帶出來炫耀一下。

可能你不知，身為優雅代表的法國女生，基本上每個人的鞋櫃裡一定有一對Slingbacks，因為它不如高跟鞋般折騰雙腳，也不如平底鞋般休閒， Slingbacks可以讓你輕易駕馭任何場合，不論是上班、出席派對、婚禮、都能盡顯你高貴大方的一面。

▼▼先看穿搭示範（按圖放大）▼▼

Chanel Two-Tone Slingback：除了J’adior Dior 之外，Chanel 的 Two-Tone Slingback 低跟雙色鞋也相當受時尚達人歡迎，設計優雅且耐看，而尖頭鞋頭也能你顯高，而方跟的鞋踭穿起十分舒適，喜歡Chanel 的你不妨考慮一下。另外，不知小眾品牌如 By Far 、Doratore 、YUUL YIE 與 Charles & Keith 都有很多精緻的款式供你配搭。

▼▼Slingbacks是鞋櫃常年必備，可配搭的風格多元，讓你輕易駕馭任何場合！（按圖放大）▼▼

+ 6 + 5 + 4

想同時保持造型優雅、雙腿又不用受折磨，務必入手一對既大方又輕盈的時尚Slingback 裸跟鞋吧！

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】