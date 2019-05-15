【法式穿搭】碎花裙以外　簡約恤衫褲裝　呈現另一種法式時尚！

印象中法國女生就是一身碎花連身裙打扮，坐在咖啡店內凝看窗邊，休閒地呷一口咖啡，更迷人的是優雅的氣質；但這也只是其中的一部份，也有一種法國女生是不愛連身裙如此女性化的打扮。

法國女生Léa-Elisabeth愛以恤衫、褲裝呈現出另一種法式風情。(lea.elisabeth.a@Instagram)

Léa-Elisabeth是一名平面設計師，設計師自身的高要求融合法國女生的愛打扮性格，造就她對自己的衣著造型也有一定的要求。簡單、舒適、優雅以及永不過時這4項元素就時她心目中的法式風情，亦強調服裝的剪裁和材質才是選擇衣服時的首要條件，情願購買一件高質的服裝，也不願以同樣價錢購買幾件質素較差的衣服。比起走起路來裙擺飄逸的裙子，她更偏好舒適的褲子，故在她的日常生活中甚少出現連身裙打扮，亦甚為中性。

就讓我們看看Léa-Elisabeth如何呈現出另一種法式風情，還有甚麼單品是她必需的吧！

法式打扮必需品一：恤衫

Léa-Elisabeth必備白色或藍色的恤衫，貪其方便易襯。(lea.elisabeth.a@Instagram)

眾所周知，法國女生鍾情於簡約主義，大多會挑選素色服裝，就連上衣也不會選擇帶有品牌Logo的款式。除T-Shirt以外，Léa-Elisabeth必備白色或藍色的恤衫，貪其方便易襯，簡易就能呈現出隨性感。Léa-Elisabeth盡量都不會選擇較挺身的材質，反而傾向材質較軟身的款式，同時她也會選擇Oversized的恤衫，穿著時也故意不把全部鈕扣扣上，大約扣至胸位，捲起手袖位，打造更隨性的感覺。另外，將恤衫攝入下身服裝內也是她穿著恤衫的其中一大要點，達到更顯腰線、顯高的視覺效果。

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法式打扮必需品二：牛仔褲

Léa-Elisabeth大多時候只會選擇九分長度的牛仔褲款式。(lea.elisabeth.a@Instagram)

熱愛舒適打扮，又豈會只穿著西褲？牛仔褲也是Léa-Elisabeth衣櫃內必備的單品之一，她傾向選擇牛仔長褲，對於大部份女生都喜愛的Skinny Jeans，Léa-Elisabeth也喜愛穿著，只因Skinny Jeans能夠修飾腿部線條之餘更顯瘦，不過她還會穿上較為舒適的直腳牛仔褲，也可搭配比較多的造型。

除了選擇中高腰牛仔褲款，Léa-Elisabeth更會細心留意褲的長度，大多時候只會選擇九分長度的款式，露出顯瘦的「絕對領域」腳祼部位，配上一對Mules或Loafers，將法式時尚態度彰顯出來。

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法式打扮必需品三：紅色單品

Léa-Elisabeth最多只會選擇把兩項紅色單品放於身上，令造型變得更奪目。(lea.elisabeth.a@Instagram)

法國女生都較為喜愛鮮艷色彩，穿衣風格偏向中性的Léa-Elisabeth也傾向大紅色，不過Léa-Elisabeth最多只會選擇把兩項紅色單品放於身上，令造型變得更奪目。除了衣服，她大多會從配件上入手，如手袋、皮帶、鞋子、帽子，不但帶來撞色的玩味效果，也能點綴整體造型，同時，利用這些配件呈現混合風格，為中性打扮加入女性化的元素。