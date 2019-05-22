【許路兒】44歲凍齡女神的性感小腹肌　必學六款夏日顯瘦減齡穿搭

凍齡女神許路兒不僅顏質高，纖細的螞蟻腰與腹肌也是令人非常稱羨，私服打扮不僅完全像是個年輕人，而且從外表也看不出她居然已經40幾歲了呢！對於穿搭非常了解的她甚至還自創品牌LURE HSU，一起來看看她的穿搭吧！

Look 1

落肩設計的短版上衣搭配低腰卡其褲營造出街頭性感的混搭風，為了避免整體看起來太過隨性許路兒也利用大墨鏡與皮包來展現自己的時尚品味！而內搭的背心不僅能增加些許的層次感，還可以防止走光！

Look 2

西裝的正式感配上短版背心可以打造出強烈的反差印象，使人覺得更加性感。選擇闊腳褲而不是裙裝也能展現出女強人率性的一面！

另外因為全身單品皆為素色，所以可用皮帶來做點綴，或是加強其他地方的配件，如耳環或項鍊等，戴上帽子也會是不錯的選擇！

Look 3

夏天時選擇透膚材質的襯衫能給人清爽的感覺，也同樣能營造出略微的性感。若襯衫太過寬大可以試著將下擺打結，能夠強調出腰部曲線！不規則的下擺荷葉格紋長裙能注入甜美與優雅的氣息，不過配上運動鞋後又混入了一點休閒的風格！喜歡女人味重一點的搭黨可以選擇高跟鞋來搭配！

Look 4

穿著寬鬆的運動長褲時，側邊的白色線條可以幫助延伸腿部線條。另外因為許路兒將上衣打了個結，所以又將身體比例抓得更好！綠色不是一個很容易駕馭的顏色，但最近也變得越來越流行，有越來越多人穿上綠色系單品！喜歡挑戰得你一定要嘗試看看！

Look 5

許路兒蠻多套衣服都會利用短版上衣來打扮，或者是將衣服的下擺扭成結來露出纖細的腰部！大 V 領的領口可以使頸部更加延伸，並修飾臉部線條，打造更小臉的視覺效果！另外手臂粗的女孩也能利用寬鬆的袖子來遮蓋住肉肉的部位！

+ 2

Look 6

許路兒也會嘗試較男孩風的搭配，不過牛仔吊帶褲她不會選擇太寬鬆的款式，褲管也有反折，稍微收緊了褲子的寬度。如果不喜歡太過中性的裝扮也能將休閒鞋換成高跟鞋，可以使腳踝更加纖細，也能混搭出女生獨有的風格！

+ 3 + 2

結語： 想要到40歲還能維持好身材與皮膚，一定得付出不少努力，除了利用運動，平時飲食也要非常注意才行，不知道看完這篇後有沒有燃起各位搭黨想重新運動的慾望了呢！

延伸閱讀：

最像妹妹的姊姊！42 歲「許路兒」臉蛋身材超逆天，減齡穿搭更是像個18歲少女

2018 熱門髮型提案！「短髮卡脖期」先別急著剪，用「短瀏海 + 泡麵卷」瞬間減齡 5 歲

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】