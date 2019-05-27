【泳衣】旅行船P戰衣選購攻略：粗肩帶收副乳、一字膊遮拜拜肉

每年只要夏天有規劃又去海邊遊玩的少女，一定都會有不知道要穿什麼泳衣的煩惱，又或者是這套泳衣已經亮相過了，為了拍出美美的照片一定要再添購一套全新的海邊戰服，常常想網購逛了很久卻不知道該入手哪一套，今天搭編就來告訴你該怎麼選到最適合自己的泳裝！

1. 長袖泳衣——不露太多防曬面積大

去到海邊免不了就是接收大量的紫外線，甚至有些國外的海島國家為了維護觀光發展，是會禁止遊客塗抹防曬產品下海的唷！這時候就很適合選擇長袖的泳衣，是所有款式中最能達到防曬的效果，而且穿上長袖泳衣也最不用擔心曝曬和曝光問題。

海邊長期暴曬會接收大量的紫外線，準備一件長袖泳衣便不用擔心（點擊大圖）▼▼

2. 寬肩帶——副乳

如果你有副乳的問題除了最安全牌的長袖泳衣外，其實只要挑選寬版或者是荷葉造型肩帶就可以囉！另外要避免挑選細肩綁脖子型的比基尼，那條線實在很容易把副乳擠出來，可能會讓你花更多時間在喬比基尼。

有副乳的朋友，挑選寬版或者是荷葉造型肩帶的比基，萬無一失！（點擊大圖）▼▼

3. 荷葉邊、裙襬飄逸不貼身——適合骨感女孩

早期的比基尼款式不多且設計也多數適合胸部有料的女孩。現在其實有滿多款式反而是小胸女孩才能駕馭，所以挑選到適合自己的泳裝相當重要。以身材過度骨感又或者是胸口較無料的女孩來說，就很適合選有荷葉邊造型的泳裝，藉由荷葉邊來增加身體厚度，不貼身的下擺設計也比較不會給人過度骨感的感覺。

骨感女孩選擇有荷葉邊造型的泳裝，能增加身體厚度（點擊大圖）▼▼

4. 一字領造型——手臂肉掰掰

有掰掰肉女孩現在也是有許多泳衣可選擇唷！而且不論是連身或者是上下兩截式的泳裝都有，浮誇的袖子造型可以遮住大部份的手臂，在海邊拍照也比較有亮點不會枯燥乏味。

掰掰肉是不少女孩的煩惱，一件一字領造型的泳衣就輕鬆解決！▼▼

結語：

除了早期的三點式比基尼外，其實現在出了不少泳裝款式，越來越人性化的設計讓我們女孩不用在擔心自己無法駕馭囉。

延伸閱讀：

海邊照不是只有比基尼才能最吸睛！三大拍照小訣竅讓你也能有美美的海灘照

誰說海邊只能比基尼？5 招泳衣心機術，教你穿出的「韓式小清新」

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】