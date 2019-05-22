【My Choice】不賣弄性感的維密更驚喜：新系列舒適又承托力高！

相信大家都同意，一件好的內衣必須具有一定的承托力，並且能夠把贅肉包覆在罩杯以內。在炎炎夏日，內衣最好可以舒服透氣，而且在穿T-shirt時不會透現出來。這些都是很基本的要求，對不？要找到這麼優質的內衣卻毫不簡單，讓不少女生都非常懊惱。

眾所週知，內衣品牌Victoria’s Secret向來以性感作招徠。長得平平無奇而且從不走性感路線的筆者從沒打算走進這間店，但因工作關係，筆者最近終於首次登陸維密專門店，更意外地發現他們最新的內衣系列竟然也回應了大家對內衣的所有要求！

Victoria’s Secret向來以性感作招徠。今個夏日他們竟然推出講求舒適，不講性感的內衣系列！（圖片來源：IG@victoriassecrethk）

如果大家有稍微留意維密，就會發現品牌推出的內衣，不是蕾絲就是鮮豔的碎花圖案，彷彿是在賣弄少女特有的性感，感覺這些內衣的用途就是「穿給別人看」。

平實的Incredible系列卻出乎預料地，只講求舒適，不講性感。

內衣採用了觸感溫和柔軟的超細纖維拉絨面料，因此舒適透氣。

系列採用內嵌式鋼圈，意即鋼圈被嵌入在柔軟海綿之中，完全隱於罩杯之下，使得用家在穿上內衣後幾乎感覺不到鋼圈的存在，卻又可以同時享受到鋼圈帶來的承托力。另外，系列採用了觸感溫和柔軟的超細纖維拉絨面料，不單透氣，柔軟的布料亦使得用家穿T-shirt時，不用擔心整個內衣的形狀會隔著衣服顯露出來（當然亦視乎大家買的顏色），非常貼心。

另外，品牌考慮到近年愈來愈多女生喜歡穿無鋼圈的內衣，讓身體可以自由地活動，特別推出無接縫、無鋼圈的Perfect Comfort系列。

無接縫、無鋼圈的內衣。（相片由Victoria’s Secret提供）

大家不用擔心「無接縫、無鋼圈」的設計易令胸部脂肪四處亂走，又或令胸部下垂。設計師採用了寬下圍設計，讓承托力加倍，即使無鋼圈亦能支撐胸部。Perfect Comfort系列更貼心地提供三款不同厚度的襯墊：無襯墊、薄襯墊、聚攏襯墊。有選擇總是一件樂事，大家可以慢慢在專門店試身，找上最適合自己的內衣。

講起試身，Victoria’s Secret的試身服務亦是出乎意料的專業。店內有多名員工（他們稱之為「內衣專員」）為大家進行完整的尺碼測量服務。據悉他們全都接受超過240 小時的專業培訓才開始工作，保證客人能夠找到正確的size及內衣之餘，同時能有賓至如歸的感覺。

筆者平日在別人面前露肉就尷尬，但那天員工的態度確是讓人感到放鬆，而且他們絲毫沒有要逼迫客人賣單的感覺，讓大家可以舒服地試個夠，這點確是值得一讚。

當然向來大打性感的Victoria’s Secret最近（及將會）推出非常性感的內衣系列，如Sexy Illusions系列、Dream Angels系列、Very Sexy系列，以及運動服飾系列。

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