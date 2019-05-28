【BLACKPINK】當紅女團也熱捧！價得投資的名牌入門級手錶

身邊女性朋友講起買錶，離不開講DW或Olivia Burton，貪其平價又多款式。然而，如果你信手錶不止實用層面，更是反映品味及個性的象徵，不妨考慮多花一點點錢，投資一隻有質素又經典的手錶。 大家先別就此被嚇怕。就算是經典的大品牌，亦不就等於貴到嚇死人。各個品牌先後亦有推出價格尚算親民的手錶，而在云云品牌之中，筆者尤其推介Cartier。

大熱韓國女團BLACKPINK的成員最近愛上Cartier手錶。（圖片來源：IG@blackpinkofficial）

Cartier是經典且神聖的，亦因此讓年輕女生感到遙不可及，總認為這是等到未來有錢有地位的時候才配得上的品牌。然而，大熱韓國女團BLACKPINK的成員最近竟也愛上這個常常被人視為「成熟」的品牌，更不時配戴Cartier不同款式的手錶亮相人前！現在戴Cartier手錶才算得上是時尚又有品味呢。

相信不少讀者並不熟悉BLACKPINK。BLACKPINK於2016年出道，是韓國天團BigBang的同門師妹。她們是韓國首個能夠創下「三首MV點擊率各自都超過六億」的團體。

其中，她們的歌曲《Boombayah》甫推出即連續多日獲得排行榜第一位的超強紀錄。不單如此，這首歌更讓她們紅至歐美地區，最後更因此而Billbaord100 榜單上的第55名，就連《滾石雜誌》亦評論她們是《不能不知道的十位藝人》之一，人氣絕對不能小覷。

+ 11 + 10 + 9

而如果你稍為認識k-pop文化，就會知道韓國團體不單歌曲具有極大影響力，更是年輕一代的fashion icon，各個大品牌紛紛與他們合作，希望藉著其人氣與曝光率吸引年輕買家。無論你喜歡BLACKPINK這四個年輕女子與否，亦不可否認她們的而且確就是這一輩人的時尚楷模，而且她們穿的戴的，盡是最好的東西。

另外，衣服配飾一經她們穿戴之後，便會成為大熱款式。翻查資料，她們佩戴的手錶款式，定價原來非常親民！

Jennie：Ballon Bleu De Cartier

Jennie早前佩戴了Ballon Bleu De Cartier。（圖片來源：IG@jennierubyjane）

+ 13 + 12 + 11

Ballon Bleu De Cartier是品牌最受歡迎的錶款之一，圓形錶殻加藍色球形錶冠，風格細膩且格調高雅，同時又不失活力，就連Kate Middleton也是Ballon Bleu De Cartier的粉絲之一。

Ballon Bleu de Cartier 腕錶像氣球般輕盈，藍色錶冠深邃奪目，讓錶盤羅馬數字時標軌道隨之躍動而出。凸面錶殼，機刻雕紋錶盤，劍形指針，拋光或磨砂履帶式錶帶，每一個細節都精緻得讓人心動。

Ballon Bleu De Cartier（圖片來源：IG@Cartier）

Jisoo：Cartier Tank Solo

BLACKPINK裡最童顏的Jisoo就最愛佩戴Cartier Tank Solo。（圖片來源：IG@sooyaaa__）

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在Cartier的腕錶優雅又實用，因此往往是收藏家的首選。不過要數最經典的款式，非Tank莫屬。別以為「經典」就必定「老正」或者「老土」，BLACKPINK裡最童顏的Jisoo就最愛佩戴Cartier Tank Solo。女生就算穿着白tee牛仔褲，只要佩襯一枚Tank，立即氣質滿瀉，即使如此打扮出席正式場合亦毫不失禮。

Cartier Tank Solo小型款石英腕錶採用精鋼錶殼、羅馬數字時標、黑色小牛皮錶帶，設計簡約含蓄，卻有一份浪漫的女人味。

Cartier Tank Solo（圖片來源：IG@Cartier）

Lisa：Panthère de Cartier

型格的Lisa則愛Panthère de Cartier。（圖片來源：PINTEREST）

+ 11 + 10 + 9

Panthère de Cartier於1980年代誕生，與Tank Solo一樣是Cartier最經典的款式之一。不過Panthère de Cartier就採用了精鋼錶殼和錶鏈，比起Tank Solo多了一份精鋼及時尚的感覺，與型格的Lisa非常相襯。

Panthère de Cartier中型款石英腕錶採用精鋼錶殼和錶鏈配搭銀色錶盤，款式長青耐看，非常適合型格的女生。

Panthère de Cartier（圖片來源：IG@Cartier）

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