無膠、走塑、零包裝等，相信大家近年都聽不少。有團體將今年5月30日訂為「無膠日」，呼籲大家今天停用一次性塑膠，可惜因拍攝宣傳片用得太多即棄塑膠，效果弄巧反拙。回到現實中，女生們又可以如何在日常用品中「走塑」？

身邊不少關心環境的女生，不時討論日常生活中如何「方便地走塑」。當你還以為注重環境產品一定較貴、較不好用，那完全是上世紀的概念。以下兩個品牌，筆者近一年半載幾乎每天使用，絕對值得你留意留意。

筆者私下轉用Lush的洗髮皂半年，本來只想減少罪疚感，豈料髮質真的有改善。（@Lush）

「換過好多牌子洗頭水，洗極都笠，估唔到佢搞得掂，仲被讚髮質轉好。」 Lush洗髮皂使用年資：6個月

Lush的香氛皂一直有不少朋友支持（我肯定這文一出街，那班女人就會立即whatsapp我表示認同），但洗髮皂這回事，卻令很多人卻步。

也不知是否「洗頭水」這字太深入民心，筆者第一次接觸Lush的洗髮皂，看見固體就覺得奇奇怪怪，即使我有用肥皂的習慣。由於那時經歷了接近一年，對任何品牌的洗頭水「失效」的時期，什麼是「失效」？就是換過好多牌子洗頭水，洗極都「笠」，結果把心一橫試試。想不到效果驚喜，清爽之餘，頭髮更有空氣感，亦不再被出油問題困擾。

+ 3 + 2

多點耐性：頭髮也需要適應期

洗髮皂是一個圓餅型，使用時直接放上頭髮輕擦幾下，便已滿頭泡泡，不需使用起泡袋，挺方便的。起初一個月，有頭髮適應期。由於成份天然、無矽化合物，過水後髮質感覺較粗糙不順滑，但正常吹頭後無影響。過了適應期，持續使用了兩個月，甚至連朋友都讚髮質明顯轉好。

但用了半年多，也有點心得要分享。

首先，平時要放通風位置，基本上每晚使用完待乾便成，以筆者中長髮計算，每個可以用上兩至三個月，視乎洗頭頻密度。但中間也曾發生災難性插曲，就是忘了放回通風位置，以至洗頭皂浸了一晚水。結果它完全無法再乾透，後來更散開成四小份，太小也不好握手，好端端的一塊新皂只得報銷。

【點圖即看】要打造「空氣感」髮型，筆者實試後有以下推介＝＝＞

唇膏除了顯色與滋潤度，無塑包裝會否成為你的考慮條件之一？（龔嘉盛攝）

唇膏極度顯色，連筆者極乾、極敏感的雙唇，都可直接上嘴不會脫皮。加上零罪疚感，真心的，好用到返唔到轉頭。 Coconut Matter紙筒唇膏使用年資：1年半

用完的唇膏筒，不知道大家有否生起過清洗再注入新唇膏的念頭。但我試過，我真係試過。作為美容編輯，我曾為拍攝，花整整兩天的放工時間，去清潔一個唇膏筒，黏附在內的唇膏，極難清潔乾淨。

Coconut Matter是本地品牌，其紙筒有色潤唇膏絕對會令你對環保妝物改觀。（龔嘉盛攝）

消費前，我們都必須知道的事實

曾有統計指出，全球每年消費8至9千萬支唇膏，當中絕大部份管筒是以塑膠製作，加上是複合物料，都難以回收。既然重用麻煩、回收無望。第一次接觸紙筒唇膏品牌Coconut matter（還要是香港品牌），筆者絕對是欣喜若狂。

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除了用上公平交易的椰子油，不加防腐劑，更選擇來自西班牙cruelty-free品牌出產的礦物粉。唇膏極度顯色，而且全是有色潤唇膏，連筆者極乾、極敏感的雙唇，都可直接上嘴不會脫皮。加上零罪疚感，真心的，好用到返唔到轉頭。重點是，定價才$200元一支，絕對合理。

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【創業女生】堅持貴7倍成本 做「紙筒」潤唇膏：為錢我唔會創業！

「其實做紙筒的成本，高膠筒七倍，你說是不是很stupid？而且損耗率很高，因為手工捲紙或多或少有瑕疵、要報銷，但我依然要堅持去做，大抵是理念吧！」品牌主理人Diane如是跟筆者說。她早前更改良紙筒，加蠟令紙筒易於清潔。如此有理念又對地球有益的妝物，當然多多無拘。

眾多色號之中，BRONZE多次被朋友同事問及，點圖即看私心色號推介＝＝＞