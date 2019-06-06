【夏日穿搭】Crop Tops不是瘦人專利？露腰更顯瘦的四個配搭技巧

隨著天氣越來越熱，許多女孩紛紛拿出短版上衣來對抗炎熱，然而，不是所有女孩都擁有完美的腰部線條，但是只要選擇對的單品和搭配方法，就算沒有小蠻腰也能駕馭Crop Tops，以下就來跟大家分享 4 種搭配方法，一起在夏天展露自己吧！

TIPS 1：搭配高腰褲／裙

短版上衣搭配高腰單品已經是時下女孩們都十分熟悉的穿搭方法，穿著短版上衣不一定要露出整個腹部，也可以利用下身蓋住肚臍以減少露出的肌膚面積，展現腰部最細的部分，更可以藉此拉長腿部線條，達到更好的比例，因此這個搭配法對於大多數女孩來說都十分合適。

TIPS 2：上寬下窄穿搭法

穿著寬版的短版上衣再搭配較為貼身的下身是顯瘦的秘訣之一，上身的寬鬆使得腰部在視覺上有變窄的感受，上寬下窄的對比也使得腿部線條更為修長，因此，上寬下窄的穿搭法在修飾方面有著很好的效果。

TIPS 3：上窄下寬穿搭法

上窄下寬穿搭法和第二種方法恰好相反，但卻有著異曲同工的效果，同樣是利用對比創造、凸顯出腰部的線條，不同的是，這種穿搭法十分適合對於下半身沒有自信的女孩，寬鬆的下身也可以在炎熱的夏天有著更舒適的感受。

TIPS 4：搭配外套

若是覺得以上方法都還不夠有安全感，那麼就可以選擇外套來做搭配，遮住大部份的腰部，在視覺上自然有著縮小的效果，對於微肉的女孩來說在適合不過，此外，外套不一定要規矩地穿好，還可以披著、穿單邊、綁腰際⋯⋯等等，都是非常時尚的穿搭。

結語： 搭編很喜歡穿短版上衣，因為可以拉長腿部的比例，但有時候不小心吃胖了就會覺得很彆扭，這時候上面的四種穿搭法就非常實用啊！你也有同樣的煩惱嗎？那就快做好筆記，一起穿上 Crop Tops 吧！

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