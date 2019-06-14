【My Choice】王妃也是支持者！意大利國民帆布鞋Superga來港開店

日本女星發起kutoo運動，聯合一聚女生對美美但極度磨人的高跟鞋說不，換上舒適的鞋履，保護足部健康之餘，又使得女生不再被高跟鞋所困，從此可以自在地過好每一天。 香港女生比較幸運，除了某些工種之外，大多工作都沒有服裝及鞋履限制，大家可以穿上各式各樣的平底鞋上山下海。除了loafers及波鞋之外，帆布鞋亦是個非常不錯的選擇——舒服得來又可營造慵懶休閒的造型，而且非常易襯，家裡有一、兩對帆布鞋「看門口」絕不過分。

號稱「意大利國民鞋」的歐美帆布鞋王的Superga，最近再次在香港開店。（圖片來源：ig@superga_hk）

講起帆布鞋，大家可以馬上會聯想到converse或vans吧，但除了上述兩大品牌之外，以下這個品牌的帆布鞋亦是出了名的好穿，而且深受名人（甚或王妃）愛戴！這個號稱「意大利國民鞋」的歐美帆布鞋王的Superga，最近再次在香港開店，大家絕不能錯過。

先講講Superga的背景。Superga於1911年誕生於意大利都靈，前身是一間專門做橡膠雨鞋的公司，由於產品防滑力、耐磨性能非常優秀，經過長期測試，公司於1925年開始生產2750的鞋款，成功研發史上第一對耐磨且柔軟的橡膠鞋底網球鞋。其後Superga更將橡膠硫化技術傳至歐洲，是為創造帆布鞋風潮的始祖之一。

意大利網球選手Adriano Panatta更穿著Superga贏得了1976年法國網球公開賽的冠軍！（圖片來源：ig@superga_hk）

由於鞋底採用天然橡膠，因此鞋子防滑力、耐磨性尤其優秀。過往更有不少意大利網球選手穿著Superga打比賽，意大利網球選手Adriano Panatta更穿著Superga贏得了1976年法國網球公開賽的冠軍。

經過100多年的發展，Superga至今仍堅持採用橡膠物料做鞋底，並且不以膠水黏合鞋子，而是把鞋子放入高溫焗爐裡，令橡膠融化並黏合接縫整隻鞋子。亦是因此，鞋子穿多久亦不會爆出裂口，非常耐穿。而且品牌近年陸續推出不同顏色、不同款式、甚至與名人合作的聯乘系列，讓喜歡帆布鞋的朋友有更多不同的選擇。

Superga近年陸續推出不同顏色、不同款式、甚至與名人合作的聯乘系列，讓用家有更多不同的選擇。

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不過要數最經典的，一定是小白鞋款，不少名人都曾穿上Superga小白鞋亮相，如戴安娜王妃、凱特王妃、Mette Marit、Emma Watson、Kendall Jenner、Scarlett Johansson、Elizabeth Olsen、Benedict Cumberbatch、Alessandra Ambrosio、Cara Delevingne、Karlie Kloss、時尚博主Chiara Ferragni及Gary Pepper Girl（Nicole Warne）等等。

不少名人都曾穿上Superga小白鞋亮相，如戴安娜王妃、凱特王妃等。（圖片來源：ig@superga_hk）

最近，Superga於香港開設專門店，讓大家可以親身到門市選購鞋子，非常方便！新店開張期間，品牌更安排了特別活動，非常適合女生參與。

於6月4日至30日期間，大家只需要購買兩對（或以上）鞋子，不單可即時成為VIP，享有全年9折優惠，更可獲贈一個幻彩購物袋之餘，亦可與朋友一起體驗《Superga Lab泡泡雲石染》。大家可在過程中，用泡泡染上鮮豔多彩的雲石紋理，創作出獨一無二的珍藏版七彩帆布鞋，非常特別，亦非常適合打卡。有興趣的朋友，記得把握時間，好好享受！

Superga新店開張期間，品牌更安排了特別活動，非常適合女生參與。（圖片來源：ig@superga_hk）

《Superga Lab泡泡雲石染》的製作過程非常有趣：

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《Superga Lab泡泡雲石染》活動詳情： 門店地址：香港尖沙咀海港城海運大廈3樓LCX 10號舖 首一百名顧客於店內購買2750經典款帆布鞋，即可免費體驗珍藏版《Superga Lab泡泡雲石染》乙次，其後顧客可加港幣一百元體驗價參與活動。 開放日期：2019年6月4日至6月30日 活動時間：12:00 – 21:00

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