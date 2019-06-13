鄺俊宇熱心暈倒獲讚　衣著反映男生真實性格　看穿他是否表裡如一

人稱「鄺神」的立法會議員鄺俊宇，於6月12日凌晨開始徹夜留守金鐘添馬公園，早上竟因體力透支暈倒地上，迅間成為熱話，不少網民讚他有承擔。 然而，這一面除了能在他平日撰寫的愛情小說中看到其愛情態度外，原來男生的性格也能在衣著中反映出來？

鄺俊宇愛以Smart Casual示人。（資料圖片／吳鍾坤攝）

鄺俊宇常以恤衫搭配卡其褲，當日在金鐘現場正是以此打扮，如果單以穿搭款式來說，絕不「花心」，不過就略嫌保守（當然，你也可說是一成不變）。



雖然不少名人都喜歡重複穿同款服裝，奧巴馬則經常穿著一個款式的西裝褸和恤衫，他曾於接受美國媒體《Vanity Fair》訪問中解釋：「需要將氣力花在重要決策上，需要常規化每日的生活；你的日子不能總為瑣事而分神。」但原來男生選服裝顏色，或能反映他的真實性格，要知道政客，或你的理想對象是否表裡如一，不妨先從顏色入手。

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鄺俊宇本身的穿搭風格非常大路，筆者做了小統計，以下這兩類衣服他最經常穿：

1. 白色服裝（白色恤衫配卡其褲，也是常見配搭） 3. 藍色服裝

白色配卡其色是鄺俊宇常穿著的顏色組合，就連留守金鐘當天，也是穿上白色上衣和卡其褲。（資料圖片）

愛白色服裝，做事情條理分明？

不難發現鄺俊宇經常都會穿著白色服裝。（資料圖片）

你可能會說，男生穿白色恤衫，一街都是，如何評定？建議留意恤衫以外，他是不是會像鄺神般，熱愛穿白色pullover等，總是有意無意打造一個書生形象。還不只如此，想當年2007年，仍是元朗區議員的鄺神在嘉年華上大跳《精舞門》，舞技一絕令人嘆為觀止，他也是白tee配白色開胸襯衫造型，非常貫徹對白色的熱愛。

在色彩心理學上，白色是最純淨和最完整的顏色，接近完美，同樣地予人一種簡潔的感覺；喜歡白色的人思想較開放，對任何事情都抱積極樂觀的態度，做起事情上來有條理，熱愛自由，亦帶完美主義。

愛藍色服裝，更值得信賴？

藍色也是鄺俊宇喜愛的顏色，心理學家指出藍色可讓人產生值得信賴的感覺。（資料圖片）

美國心理學家Lisa Johnson Mandell曾指出藍色能夠呈現出一個人的自信，也能塑造出一種可靠專業的形象，故能讓別人產生值得信賴的感覺。

美國哥倫比亞大學也曾做過一項色彩學調查，追踪了600多名參與者，希望在紅色、藍色、白色中找出哪種顏色最能提升人類於創造性思維的能力，發現參與者在藍色環境下創造比起紅色、白色，創作能力遠遠高出兩倍。調查人員更發現，藍色能讓人洐生出安全感，原因是藍色可帶來讓人平靜的感覺，因而大多喜歡藍色的人個性都較平穩冷靜，具同理心、善良，帶來安心可靠的印象。那你喜歡的男生，最愛穿的又是哪種顏色？

（資料來源：Color Psychology, BrightSide, UBC News）