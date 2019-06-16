聰明露出以下部位　視覺減重3kg！改善駝背、虎背熊腰靠伸展動作

露肩上衣是不少女生的最愛選擇，為炎熱的夏日，帶來清涼感。不過，由於衣衫單薄，若然身形較大隻，便很易顯胖，令人懊惱如何配襯。因此，要減少虎背熊腰的感覺，不妨先練成完美的鎖骨，不僅增加骨感，顯得更瘦和性感，而且也能改善駝背的問題，讓身形看來有更完美的比例。

不時都有女生抱怨，即使積極節食和做運動，身形也沒有太大轉變，但其實只要懂得利用小智慧，重點減去一些部位的贅肉，效果或會事半功倍。而關鍵位置，正是露出鎖骨。

筆者曾諮詢健身教練表示，若然肩膊看來較厚，或是因圓肩的問題，由於長期姿勢不良，肩胛骨向前彎，引致出現駝背問題，形成虎背熊腰的錯覺。因此，若要上半身看來較有骨感，每日做以下的伸展活動，改善駝背問題，練成完美鎖骨，讓整體身形看來「視覺減3公斤」。

手臂、肚腩未ready？只需輕露鎖骨已經可以視覺減重。（aimeesong@Instagram）

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這動作還能修減拜拜肉。(小紅書截圖) 動作一：手臂向後屈曲 這個動作不僅能鍛鍊背部肌肉，同時能消掉難減的三頭肌贅肉，即是拜拜肉，因此若然喜歡穿背心，也可以不妨一試。 1. 舉高左手後，手心朝內屈曲，觸摸後背。

2. 右手抓著左手手跟，並向下施壓，直至手臂和後背感到伸展。

3. 維持動作10秒左右。

4. 反方向重覆以上動作。

這動作對放鬆肌肉很有幫助。(小紅書截圖) 動作二：雙手叉腰轉動肩膀 這個動作能放鬆後背的肌肉，減少酸痛的感覺，筆者亦曾在後背感到繃緊時，嘗試做這個動作，發現功效明顯，推薦長期使用電腦的女生，不妨在工作後做這個伸展動作。 1. 挺直身體，並雙手叉腰。

2. 利用肩膀力量，向後大幅度地打轉。

3. 重覆以上動作25次。

【按圖點擊】更多改善鎖朋和後背的伸展動作：

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(Source: 女人我最大)