【小性感穿搭】跟Gigi、Kendall掌握「露」的尺度　少布也能端莊

小仙女們！讓你們振臂高呼的夏季來了！又到了「肉」積薄發的好時節！無論你是為了清涼還是撩漢，請大方「露」出你的「小鮮肉」好嗎！話說夏天露點肉難道不是日常 Essentials 嘛！ 敲重點！姐姐妹妹們看過來，「露」的尺度一定要把控好，稍不留心就會「適得其反」成為路人指點的對象！如果想要「高級」與「性感」並存，那就跟著小編來一場「露肉」大作戰吧！

【微保守：無袖衫】

對於相對保守的小仙女來說，無袖衫完全可以成為你嘗試的 First Step。對「無所不能」的無袖衫來說，Hold住任何 Size 的手臂都不在話下。清涼而不失高雅，更是上班一族的友好「伴侶」！

▼▼看王妃、Jenny Walton演繹「可Formal可Casual」的無袖連身裙 （按圖放大）▼▼

【微性感：露肩】

想要利用露肩裝秀香肩，又怕尺度太大？不妨從小露肩開始，這種猶抱琵琶半遮面的效果簡直讓人欲罷不能！

▼▼名為露肩裝，其實連性感鎖骨也可以大露特露！（按圖放大）▼▼

【犯規項：露胃】

節食！減肥！苦練馬甲線的小仙女們，難道不打算好好利用這個夏季秀出你的戰果嘛？快用你的「腹」來成為萬眾矚目的女王吧！

▼▼Kendall、Bella最愛的Crop Top也是露胃的代表作（按圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

【C位出道：露背】

露背裝作為最後的「殺手鐧」亮相，外加上你的一個回眸微笑，頓時秒殺全場！

▼▼四種露背造型，路上帥哥都對你吹口哨了！（按圖放大）▼▼

看完這些單品搭配，各位是否已蠢蠢欲動了！炎炎夏日，此刻不露更待何時！難道要藏著你的肉過年嗎？該買的衣服包包大家都買起來，打扮美美的還怕沒男朋友啦！

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