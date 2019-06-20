【白色強人】李佳芯呼籲登記做選民成女神　30+無害感打扮不造作

修訂《逃犯條例》近日備受爭議，而向來敢言的李佳芯，在上周三（12日），透過微博發放一篇抒情文，感嘆「有時候，扭曲了的不是世界、是人心」，而被網民對號入座，斥其支持示威者。 李佳芯其後出席活動時，解釋自己平日都愛分享感性文句，因此「問心無愧」。而她昨日亦盡好公民責任，於Instagram呼籲眾人「盡公民責任，把票留在自己手」，得到不少網民支持，連同劇《白色強人》的演員馮盈盈，也回應一句「我愛Ali！」，大讚對方。

現年36歲的李佳芯，無論樣貌或外表，都比真實年輕得多。(@aliaime)

現年36歲的李佳芯，是不少人的女神，除了年輕貌美的樣子，她亦充滿善心，不時於社交網站，分享勉勵話語，以及環保等社會議題，予人舒適的魅力。雖然她在《白色強人》裡，與年輕演員馮盈盈和張曦雯等，有不少對手戲，但憑其減齡和無害的外表和造型，則讓畫面沒出現落差感，而當中的做法，除舒適和崇尚自然的保養（延伸閱讀），她在穿搭方面，亦加入不少元素，為自己的外形，增添不少年輕的無害感覺。

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李佳芯會在髮型上，花不少功夫。(@aliaime)

百變髮型更顯活力

李佳芯的造型，可算是百變，一時是鄰家女孩風格，一時是溫文的氣質派，每令予人新鮮感。她出席活動時，也會不時轉變髮型，有甜美的麻花辮和公主頭，也有成熟的曲髮和低馬尾，讓整個人更添年輕的活力，而捉摸不定的輕熟形象，亦增加神秘的魅力。

李佳芯眾多髮型中，你較喜歡哪一款？

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李佳芯看來非常喜歡漁夫帽。(@aliaime)

漁夫帽拉近年輕距離

除了髮型，李佳芯在放假時，也會經常佩戴帽子，不僅能遮擋素顏時，因捱更抵夜的疲倦感，而且漁夫帽和棒球帽等，都是年輕人愛戴的款式，故她戴上時，便能拉近與年輕的距離，讓整個形象減齡。而眾多帽子當中，李佳芯獨愛漁夫帽，簡單低調的款式，加上清純的面孔，看來更有「學生妹」的感覺。

按圖點擊李佳芯的帽子穿搭：

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李佳芯的衣服配搭，不時都有粉紅色。(@aliaime)

最愛淡粉色，透露少女心

比起華麗的衣裳，李佳芯更喜歡簡單的剪裁，以及素色的整潔感，增加清純感。雖或看來單調，但她都選擇一些較亮眼的顏色，而且偏向充滿朝氣和快樂的暖色，如白色、黃色和粉橙色等，當中最愛的顏色，便是粉紅色。雖然她近日經常穿著白色衣物，但回顧其過去的穿搭，都有不少淡粉元素，隱約透露出其少女內心，讓形象更添年輕。

李佳芯喜歡粉色配搭，而淡粉色更顯出其少女心：

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雖然私下穿搭傾向簡單，李佳芯人氣不斷上升，從來不只美貌與外表打扮。關心社會、不斷充實自己、活得真摰，應該才是她，甚至每位女生，愈來愈耐看的個人特質吧！