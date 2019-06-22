Chanel、Fendi合辦老佛爺追思會　繆思誦讀　精彩不輸一場時裝騷

時裝界傳奇設計師Karl Lagerfeld（老佛爺）於今年2月逝世，昨天（20/6）CHANEL、FENDI及老佛爺的同名品牌Karl Lagerfeld攜手合辦「Karl For Ever」追思會，與Karl Lagerfeld生前的好友、繆思以及合作伙伴一同向這位靈魂人物致以最深切的敬意。

CHANEL、FENDI及老佛爺的同名品牌Karl Lagerfeld攜手合辦「Karl For Ever」追思會。(chanelofficial@Instagram)

以歡樂氣氛呈現「Karl For Ever」

Karl Lagerfeld曾於生前說過自己最討厭葬禮，討厭哭哭啼啼、充滿悲傷的氣氛，於是在他逝世後，他的家人也尊重他的意願，沒有為他舉辦葬禮，只舉行火化儀式。是次亦一樣，由歌劇導演Robert Carsen設計出一個沒有流淚、只有懷念與敬意心情的追思會，整個過程也極具心思。

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「Karl For Ever」追思會選址巴黎大皇宮。(GettyImages)

先在選址方面，選擇了一個對Karl Lagerfeld擁有巨大意義的地方：巴黎大皇宮，那是Karl Lagerfeld由2015年起舉辦時裝騷發佈作品的地方，也是曾經創造出很多傳奇場景的地方。

巴黎大皇宮是Karl Lagerfeld創造過很多傳奇的地方，一起來回顧！

在玻璃圓頂的會場上的中央設有一個大型屏幕播放一系列Karl Lagerfeld的影片，而旁邊則掛滿了Karl Lagerfeld的56幅大型黑白照片，包括他年輕時期、職業生涯、愛貓Choupette的照片，像是與賓客一同回顧他的每個人生階段。然而，在座位方面也選用了Karl Lagerfeld最喜歡的顏色組合，以黑白色互相交替，無疑是默默地為他送出敬意。

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Karl Lagerfeld生前的好友、繆思以及合作伙伴一同向這位靈魂人物致以最深切的敬意。(GettyImages)

以表演懷念與感激Karl Lagerfeld的貢獻

按照Robert Carsen的說法，「Karl For Ever」追思會希望以一個歡樂氣氛來紀念Karl Lagerfeld，並指出這就是Karl Lagerfeld希望的快樂時刻，於是除了請來了2500名賓客出席，也特別為追思會安排了表演活動，感激Karl Lagerfeld一直將自己貢獻給時尚界。

+ 10 + 9 + 8

分別由Cara Delevingne和Tilda Swinton進行誦讀，Cara Delevingne誦讀的是Karl Lagerfeld最喜愛的其中一位法國作家Colette的一首詩，當她誦讀時，身後也投射了愛貓Choupette的照片；而Tilda Swinton也誦讀了Karl Lagerfeld回憶錄的一段說話。另外，也設有Pharrell Williams載歌載舞、Helen Mirren誦讀及小提琴家Charlie Siem演奏、鋼琴演奏家郎朗的演奏、Karl Lagerfeld喜歡的探戈舞蹈表演，以及各賓客念用言語表達對Karl Lagerfeld的思念，用以最真誠的心紀念Karl Lagerfeld，完成追思會。

雖然追思會完結，但也正如追思會的命名一樣，Karl Lagerfeld會長存於大家的心中。

+ 6 + 5 + 4

他是一個有著令人難以置信想法的神奇人物，我很欽佩他，很高興能成為他的朋友，我們非常想念他。 Valentino Garavani

我更喜歡看起來很憂鬱的Karl，我以前從未見過這照片，太帥了！年輕又憂鬱！但看起來很溫柔。 Carla Bruni-Sarkozy

他是我非常非常喜歡的人，他還是我家裡的朋友，總是會在家中策劃事情，我們非常想念他；但這兒到處都是他的影子，我很高興能再次看到他的樣子。 Antoine Arnault

對我來說，他還沒死，他還在這裡。 Carine Roitfeld

我想有些照片Karl不會那麼喜歡，因為他不瘦。我可以聽到他在這裡發出咯咯的笑聲。 De la Fressange

（資料來源：WWD, VOGUE UK）