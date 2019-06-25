至《單車遊學團》播出後，麥明詩以唯一女兒身與一班男同伴踏單車籌款起學校一事，引起話題，除了看見麥明詩為趕上同伴進度展現出的堅忍鬥志值得讚嘆外；亦留意到她進行了一年多的箍牙過程成效愈見明顯。有網民指她進化成2.0，亦有說她的臉變小了，箍牙前後，她都從不吝嗇笑容，為了在鏡頭前變得更美，不少女星入行後都箍牙，能否變美還是見人見智，不過臉容的改變總是明顯，有的甚至引來整容疑雲，到底箍牙是否真的能起瘦臉之效？

麥明詩參選港姐時已未箍牙（左），早於一年多前才正式接受箍牙療程，現在成效漸明顯（右），但分別真的很大嗎？(Facebook@麥明詩 Louisa Mak)

2017年麥明詩開始箍牙時，曾在訪問中笑言解釋自己收到不少批評說她牙齒不美。認真看她的舊照，發現她的側臉略見齙牙情況。她曾在Facebook表示因不習慣箍牙而落淚，令說話和進食不便。直至今時今日，已不見齙牙的痕跡。有人認為她臉變尖了，但有人卻認為她沒轉變，變化大小見仁見智，但經歷過箍牙辛酸的她，成功克服箍牙的問題，笑得更有自信定比之前更美。

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陳法拉三度箍牙 曾因選美中斷療程

37歲剛新婚的陳法拉也是箍牙一族，更曾三度箍牙。由於她年幼時牙齒咬合不好，令下排的牙齒向內生。12歲時第一次進行傳統鋼線牙箍箍牙，後來因長出智慧齒而需拆除牙箍方便剝牙。2005年，第二次箍牙時正碰上選美，因要再次中斷療程。2010年，陳法拉28歲，採用了隱形牙箍重新箍牙，終於成功完成箍牙過程。她露齒笑時，牙齒明顯地整齊，臉龐顯修長了。現在她的牙齒亮白整齊，笑起來更散發了幸福的氣息。

陳法拉曾三度箍牙，12歲開始傳統鋼線牙箍的方式，初入行正處於第二次箍牙階段（左），2010再箍牙時，則轉為隱隱形牙箍。箍牙後（右）跟從前一樣充滿笑容，還增添一份知性與幸福的感覺。（《溏心風暴家好月圓》劇照及Facebook@Fala Chen陳法拉）

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胡杏兒婚前箍牙 為當漂亮新娘

懷孕中的美媽媽胡杏兒曾為改善齙牙而箍牙。2015年被傅媒拍攝到箍牙照，她的鋼線牙箍被箍在牙後，而當時正傳出婚訊，有為婚禮變靚之說。

胡杏兒箍牙前（左）臉蛋較圓，現在（右）明顯較尖，是箍牙的影響嗎？（《衝上雲宵》劇照及(myoliemyolie@Instagram)）

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【點擊看】箍牙或令外觀有一定改變，而變化程度因人而異，有些曾箍牙的女星引起過整容疑雲：

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箍牙整形之迷？牙齒矯正讓牙齒排列整齊，確實會改善面部的美觀。但不是整容的磨骨、截骨，又能大大的更改頭骨，真的影響臉蛋嗎？英國牙科醫生Dr. Fariba Banaie指通過重新調整牙齒來恢復面部對稱性，並建議青春期因有齊恆齒，可及早接受牙齒矯正的治療。不箍牙後令面形有變化，都是因人而異。