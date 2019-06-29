傳39歲容祖兒與楊政龍姊弟戀 　高超減齡穿搭術　二人相襯無差別

現年39歲的容祖兒（Joey）曾公開說過希望40歲結婚，但自與劉浩龍分手後，感情一直處於空白狀態，亦沒有傳出過任何的緋聞，直至日前（27/6）有傳她已秘戀四個月，而對象是老闆楊受成的幼子楊政龍，二人年齡相差6年。幸好，在容祖兒的減齡穿搭下讓二人外形不太像姊弟戀。

有傳容祖兒與楊政龍秘戀四個月。(aye_yeung@Instagram)

有消息指出，因為英皇的關係，容祖兒與楊政龍有相當大的交集，楊政龍與英皇藝人也十分要好，就連3月份容祖兒與關智斌到日本北海道拍攝《斌祖二世古》亦有隨行。同時，基於二人同樣喜歡滑水，不時都會相約滑水，在共同興趣下令感情升溫。

雖然容祖兒經理人霍汶希已代為否認戀情，而容祖兒亦回應指：「佢就想。」間接否認了戀情，不過翻查容祖兒和楊政龍的Instagram，二人分別於過往發佈過不少二人合照和與英皇藝人的生活照，足以證明他們的關係甚好，並不是完全沒有發展空間。

容祖兒與楊政龍不時都會在Instagram分享合照。(yungchoyee@Instagram)

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然而，楊政龍只有33歲，但從合照中並不太發覺二人有着6年的差距，大概是容祖兒透過穿搭功力成功減齡。想要與弟弟們在外形上更合襯，甚或單純想在視覺上減齡的女生，大可參考容祖兒平日的打扮，看看她有甚麼必備減齡單品吧！

【減齡必備】紅色系服裝

容祖兒鍾情於紅色系服裝。(yungchoyee@Instagram)

雖然已達39歲之齡，但容祖兒似乎沒有被年齡限制她的衣着打扮。不介意以Bra Top、短褲示人外，亦勇於嘗試不同風格，會穿上中性西裝外套，也會穿較女性化的連身裙、休閒服，造型百變。她亦沒有只選擇黑白灰等沉色服裝，反而更見鮮豔色彩的服裝，不論是工作或私下穿搭，她都鍾情於紅色系，除大紅、橙色等亮眼顏色，也會看到粉紅色和碎花元素的服飾，隱約呈現出一份少女心。

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【減齡必備】大耳環

容祖兒不時都會以大耳環配襯造型。(yungchoyee@Instagram)

飾物絕對能為造型大加分！容祖兒不時都會以不同款式、形狀大小的耳環配襯造型，最常看到她佩戴的是幾何圖形或珍珠款式的垂墜式耳環，帶出優雅氣息之餘也能令造型變得更完整豐富。

不過，她還會選擇戴上大耳環；雖然是大型耳環，但她選擇的款式均屬簡單款式，做到浮而不誇的效果，例如圈圈形狀耳環就是她經常佩戴的款式之一，不但具有修飾臉形與頸部線條的作用，也能帶出佻皮感，達減齡之效。

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【減齡必備】帽子

帽子是容祖兒必備的減齡單品之一。(yungchoyee@Instagram)

帽子向來都是造型上的好幫手，不但省去整理頭髮的時間、於素顏時遮擋倦容，更能為平凡造型增加亮點。容祖兒不時都會於放假時戴帽子，出鏡率最高的是棒球帽和紳士帽，簡單而低調的帽款使她更顯年輕外，棒球帽更額外帶來一份活潑氣息；而紳士帽則瞬間增加造型感，突顯型格的一面。