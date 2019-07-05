【CHARLES & KEITH】4款夏日衣袋鞋搭配推介　涼鞋竟有助顯腿瘦？

夏天到啦！最近都穿上短袖啦，今天的私搭分享都是比較偏日常舒服的類型。關於穿衣配色也提過很多，今天的私搭還是以顏色來分類，分享幾個最近喜歡的夏季清爽配色～另外，夏天想要顯瘦，有點跟的小涼鞋少不了！

#大地色系+白色



第一個夏季配色應該屬於不會過時的大地色系。最近偏愛大地色系和白色的組合，會自帶時髦感，而且視覺上也會覺得很清涼～大地色系可以是黃色、啡色、橙色甚至亞麻，加上大面積的白色就會很和諧很夏天，而且是今年在流行的配色。

這次除了鞋包，用的單品都是以前搭配過的，放在一起竟然會有一點新鮮的感覺。包包是一隻亞麻色的帆布包，來自CHARLES & KEITH。因為它接近白色，非常好搭配，而且帆布真的是屬於夏天的！拼接的棕色繩子和棕色皮非常時髦~

包包大小剛剛好，整個包身很輕盈，而且容量超級大！甚至一本書都是可以裝下的。而且我很喜歡它的手提設計，而且這只包很耐髒。除了手提，它還能斜跨，梯形的小水桶超級少見的！背上不會撞包~

這雙黃褐色的穆勒拖是今年流行的多帶設計，小貓跟+尖頭的設計走起路來優雅輕盈。跟高5.5cm不算太矮，但非常舒適，很顯腿細！它的側面有三顆金色的小釦子，給它增加了一些復古感。這種顏色的鞋子在冬天搭配可能有點偏亮，但在夏天搭配白色是非常適合的~

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#高飽和度色+黑色



今年流行的綠色，大家第一個想到怎麼搭？是的，可以搭配白色！可以學博主們搭配一些透視的衣服，會更特別~但是最近發現飽和度高的顏色搭配黑色特別好看！像是深綠和黑色的組合。參考雙胞胎博主Reese & Molly。還有黃色或芭比粉，搭配黑色都會很前衛時髦~還有黃色或芭比粉，搭配黑色都會很前衛時髦~

第二套我也用了綠色和黑色的組合搭配試試。因為這件T-Shirt很大，搭配了偏緊身的黑色直筒褲，特意沒有紮進去穿，更加自然隨意。很喜歡這只CHARLES & KEITH的綠色小方包，它是一隻風琴包，包包裡面有兩層分割設計，還拼接了一些酷酷的銀色金屬。銀色的小釦子轉開就可以打開包包，看起來質感和設計感都不錯，而且我還蠻喜歡方方正正的包包。它的肩帶長度其實適合斜跨，把它收短到包裡就變成一隻適合側邊的偏短長度的複古肩帶。

另外，還搭配了黑色的麂皮一字帶涼鞋，第一根帶子會稍微粗一點點，所以不會很難穿。拼接了復古的金色小粗跟，側面和背面就可以看清楚細節啦！總之是一雙非常百搭的鞋子。這雙如果你已經有了黑色，入手白色也很清新好看啊！

這只包還有一個小設計，就是蓋子可以拆下翻過來用，這樣就會變成一隻撞色包，花一份錢買兩個顏色，實在很值得！

（ 淘寶網）

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#粉藍CP



粉色和藍色的組合我已經說過很多次啦，這兩個CP搭配在春夏怎麼也不會錯~淺藍色襯衫裙我以前一定會拿白色鞋子來搭配，但是這次就想嘗試一些不一樣的感覺。這次我用淺藍色裙子搭配粉色涼鞋，還加入了幾個黑色單品來搭配，把腰帶隨意一綁，就是很適合週末休閒的一套。

這只水桶包同樣來自CHARLES & KEITH，手柄是竹節的手柄，手柄外層是一層透明的pvc設計，荔枝紋比較耐磨，而且同樣是一隻超級能裝的包包！夏天穿彩色可以用一隻黑色的包包來壓壓，穿搭會更有層次感。這只包同樣是有肩背帶子可以斜背。這雙撞色的細帶涼鞋也太好看啦！精緻的小方跟，跟高還沒有3cm，不怎麼穿高跟鞋的小伙伴也能如履平地。交叉帶子不會擠腳，是CHARLES & KEITH今年春夏我最愛的一雙細帶鞋啦！

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#藍+黃



第四個配色我想分享一下復古的藍+黃，街拍都是就這樣大面積撞色，我覺得非常新鮮時髦~今年一定要學起來啊！第四套我在平常的白T牛仔褲的基礎上，加了藍色包包和黃色鞋子。如果用紅色來搭配，就比較經典。但黃藍的組合就更有清新感。我今年還蠻喜歡這種寬寬的牛仔褲，就比較自然隨意。再熱一點的天氣，上半身搭配吊帶、工字背心都可以。淺藍色的包包就這樣隨意挎在身上，我覺得還蠻適合度假或者周末出去踏個青背它。它還可以收短成手提包挎在手臂上使用，有一點復古感。包包的開口處還拼接了一點今年動物紋的玳瑁設計，很特別哦~

這套搭配的黃色瑪麗珍鞋，鞋子前面是有一點復古的小方頭設計，側面和正面看都非常美。像夏天有些小伙伴不想露腳趾，這種只露出腳後跟的鞋子就非常適合你，既不會悶熱，也能遮擋自己覺得不好看的腳指頭。跟高有6.5cm，雖然是細跟但是非常穩，我上腳走了一天完全不會覺得累，還能拉長腿型。

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這次搭配的鞋包都是來自新加坡的品牌CHARLES & KEITH，相信大家都已經很熟悉了！我經常寫鞋包都會寫到他家，款式更新非常快，顏值高、品質也不錯，而且緊跟時髦！而且他們家的鞋子也越來越有設計感了，它變得更精巧，ins上很多博主在穿。他們家今年春夏的單品色彩都很濃郁，新出的畫報仙仙的，總是能給人一些穿衣靈感。

除了上面推薦的鞋包外，還有一些我覺得特別喜歡的。像這雙編織感的鞋子，畫報有一雙綠色。

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【本文獲「Ann大爺的時尚筆記」授權轉載，微信公眾號：dayeAnn】