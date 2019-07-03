【全球最暢銷美妝品清單】凱特也是粉絲、兩秒售出一支的原來是…

女生的金錢總是去如流水，全因我們都費盡心思於保養化妝上，曾經對廣告上的人氣商品表現得毫無抵抗力。直到發現盲目跟風也不見得適合自己，便開始對明星效應免疫。銷售額才是美妝品最實在的好用證明，以下為女生總結六大全球最暢銷美妝品，看看那些早已在你的日常清單上。

Bioderma潔膚水是每位法國女生家中必備的潔面產品。（IG_biodermafrance）

每兩秒售出一支：Bioderma深層卸妝潔膚水

相信每個女生都曾擁有一支Bioderma潔膚水，更是每位法國女生家中必備的潔面產品。潔膚水用途多而且方便，配合化妝綿可以溫和地卸除臉上殘妝與多餘油脂。乾性或敏感性皮膚的女生更可以潔膚水代替清水和洗面膏代替早上的潔面步驟，保持肌膚水份。在飛機上或是露營等缺乏乾淨水源的時候，潔膚水便是最理想的潔面用品。

Lip Cheat 唇線筆擁有意想不到的美唇效果。(IG_ctilburymakeup) 每六秒售出一支：Charlotte Tilbury Lip Cheat 唇線筆 打開手袋，隨手也可翻出幾支唇膏，女生可以不化妝，但決不能不塗唇膏。Charlotte Tilbury的人氣系列The Pillow Talk上年推出了唇線筆，瞬間已成為不少美妝紅人的Must have item，Alexa Chung、Amal Clooney、Emma Roberts等更是大力推薦，推出的一年間更售出超過25,000支。這支Lip Cheat粉紅裸色唇線筆色澤自然、質感柔潤，有效遮蓋唇紋，突出唇型，而且更可以讓後續塗上的唇膏更持久鎖色。

每六秒售出一支的Estée Lauder Advanced Night Repair 升級再生基因修護露（IG_esteelauder）

每六秒售出一支：Estée Lauder Advanced Night Repair 升級再生基因修護露

踏入25歲，肌膚便不再得天獨厚，開始出現初老跡象，而忙碌的生活更加速肌膚衰老。不少女生都想要減慢肌膚衰老，讓熟齡肌散發美麗自信的魅力，可能便是Estée Lauder Advanced Night Repair精華液可以每六秒售出一支的原因。睡前塗上它，便可以於睡眠時修復肌膚，一瓶集淡化皺紋、改善膚質、收縮毛孔等功效，從肌底改善皮膚。

Too Faced擁有超過有十款的睫毛產品，而Better Than Sex便是當中的皇牌產品。(IG_toofaced) 每七秒售出一支：Too Faced Better Than Sex睫毛液 像洋娃娃般濃密的睫毛是打造亮眼妝容的一大重點，然而並非每位女生天生都擁有根根分明的長睫毛，多功能睫毛液絕對是女生的必備法寶。Too Faced擁有超過有十款的睫毛產品，而Better Than Sex便是當中的皇牌產品，睫毛液的掃頭經過特別設計，可以令纖維更容易依附於睫毛上，打造濃密、捲翹而又細長的睫毛效果，是Too Faced長期售罄的產品。現在Too Faced已於香港開設分店，有興趣的女生可到門市體驗。

The Body Shop的竹炭面膜以全素成分製造（IG_thebodyshop） 每十五秒售出一盒：The Body Shop竹炭排毒淨肌面膜 夏天令肌膚油脂分泌增加，需要定期以深層清潔面膜清潔肌膚，此舉不但可以減少粉刺形成，還能令後續的保養品更吸收。The Body Shop的竹炭面膜以全素成分製造，不含Paraben防腐劑、石蠟、矽及礦物油，敏感肌同樣適用。成份包括抗氧化的日本綠茶、喜馬拉雅山的竹炭與來自肯亞社群貿易的茶樹油，溫和帶走肌膚多餘油脂。

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Trilogy新西蘭有機認證玫瑰果油深受名人歡迎，如英國公爵夫人凱特、名模Miranda Kerr等。（IG_trilogyhk）