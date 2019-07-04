【減肥】兩小時家務比跑5公里消耗更多卡路里？最有效的家務是...

即使週末宅在家中無所事事，也不願執拾那些堆在床尾的衣服，更別說要吸塵做家務了。原來每天只要花三十分鐘做家務便可收減肥之效，既能消脂、又可以擁有整齊的居家環境，女生們還有賴在床上的理由嗎？

做家務有助減肥，今天就開始動起來。（《螢之光》劇照）

家務的種類眾多，消耗的卡路里也不同，從吸塵、掃地、洗碗、洗衣服以致掉垃圾，均能針對身體的不同部位進行運動。根據英國《每日郵報》報導，指出集中做兩小時家務平均能消耗600卡路里，而跑步5公里才消耗374卡路里。利用安裝在測試者的追蹤器，測量出那種家務能消耗最多的卡路里，結果顯示清潔窗戶是消耗最多卡路里的家務，30分鐘平均燃燒172卡路里。

研究指出集中做兩小時家務平均能消耗600卡路里（《逃避雖可恥但有用》劇照）

清潔窗戶：每30分鐘平均燃燒172卡路里

抹窗是收緊雙臂肌肉的好機會，需要凌空手臂，重複打圈的動作，更會運用到背部與腹部的肌肉。抹窗時可嘗試運用雙手，保持上下活動。當全屋的窗戶都被清潔乾淨後，已等同到運動場跑幾圈所消耗的卡路里。

走樓梯掉垃圾：每30分鐘平均燃燒249卡路里

每晚掉垃圾時嘗試走遠一點，利用這機會於梯間來回走動。有時間更可以把垃圾帶到大廈地下的垃圾房進行分類回收，再走樓梯回家，爬樓梯時兩個台階一起上效果更好。這樣做不但可鍛煉雙腿，更是一項很好的帶氧運動。

吸塵每30分鐘平均燃燒129卡路里（Getty Images）

吸塵：每30分鐘平均燃燒129卡路里

別以為利用機器便無助消脂，清理櫃頂、梳化底等細微部位需要上下走動，運用到全身的肌肉。加上要徹底清理家居，便需要移動家俱，整個過程並不輕鬆。

洗碗：每30分鐘平均燃燒69卡路里

洗碗並非只是雙手的運動，可以趁機鍛煉臀部與大腿線條，利用後抬腿練習讓臀部變得更緊實。開始時先把一隻腳向後抬起，膝蓋保持微彎，這時會感受到臀部與大腿有拉扯感覺，然後把腳放回開始時的位置，交替並重複抬腿動作，有助緊緻下身線條。

按圖看其他家務消耗的卡路里：

資料來源: 英國《每日郵報》