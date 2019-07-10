【手袋時尚】Céline Dion也入手：以色列「迷你包」品牌Complét

大家都知道這季，迷你手袋可以說是必需潮流單品，法國品牌 Jacquemus 的「超級迷你包」更備受明星追捧。也許這個「超級迷你包」不太實用，但時尚感十足。假如你想入手一個小巧玲瓏的迷你手袋，不妨考慮這個來自以色列的小眾品牌 Complét，絕對是每個極簡主義時尚迷的 Dream Bag。 這個小眾品牌，是由三個女生Emily、Sivan 與 Leonora 一同創立，她們在以色列設計，手袋均在意大利製造，由意大利北部專業的工匠與高質意大利皮革製作而成，毫無贅飾的設計，讓人能專注在皮革的質感上。

來自以色列的小眾品牌 Complét（IG@complet）

雖然他們有不同的設計系列，但他們的 Valery 迷你袋系列卻引起 IG 洗版潮。纖細的矩形的版型，簡潔又不失優雅細膩的氣質，加上大型的環形手柄，為迷你袋作上時尚的點綴，同時配有皮帶，可化身成腰包。而且不同的明亮的配色，無論是旅遊或是派對都相當合適百搭。

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不可小覷這個品牌，你可以在不同的時尚達人 IG 上看到它的蹤影，就連天后 Céline Dion 也入手一個，鮮橙色Valery迷你袋配上米色不規則的長裙，已經氣勢非凡。

Céline Dion同款的鮮橙色Valery迷你袋（IG@Complet）

身為簡約時尚控的你又怎能錯過？

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】