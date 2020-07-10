嚴選5間高質運動服飾淘寶店　一二百元性感夢幻帥氣風格全都有

終於心理建設完，決定要加入運動妹子的行列了，這時候你才發現，自己根本沒有適合運動的衣服？！別慌，摩登少女會來幫助你的，綜觀市面上很多很猛的運動品牌，卻發現他們的價錢相當不親民，對吧？ 這時候就先投入淘寶的懷抱裡吧！摩登少女認為，運動初期還可以不必砸大錢買很昂貴的服飾（因為你永遠不曉得自己會不會隔天就放棄去健身房），先買物美價廉、穿起來也美的平價運動服飾，就算中途想放棄也不會心太痛，下面就是摩登少女真心推薦的運動服淘寶好店，右上角的關注就直接按下去吧！

暴走的蘿莉旗艦店



首推就是這間暴走的蘿莉！款式超多，而且每款的設計都美到想包色，特別是運動內衣大都有美背的設計，特別適合想要在運動的時候小露性感的女孩們，重點是，即便它看起來好像很不穩，但它穿起來其實包覆性很夠，很值得讓人讚嘆。

他們家的價錢從人民幣49-180元都有，不過運動內衣普遍是落在人民幣65-100元，褲子或鞋子才會有比較高的單價，整體算下來還是便宜啦！

+ 2

Anne Run

對於真理褲情有獨鍾的你（不知道什麼是真理褲？簡單來說就是那種側邊有白色線條裝飾的運動短褲，男生覺得這種褲子超辣超正，是唯一真理），Anne Run家多到你會陷入選擇障礙，不曉得該買哪件好。

Anne Run就是陷阱妹（或是準備成為陷阱妹一份子）的你最應該逛的店，它們家的價位平均落在人民幣69-89元，質料也是買過的女生絕對會回購的好品質。

+ 2

悠和健身服官方旗艦店



想要成為仙女系運動妹的請直接get起來，悠和健身服的配色每個都夢幻到不行，根本就是芭蕾舞舞者等級的質感美（但其實他們家賣瑜珈服居多，沒人跟你芭蕾舞），anyway～想要做瑜珈、皮拉提斯、Barre的女孩很可以考慮這家。

不只有仙氣爆棚的瑜珈服，悠和健身服還有這種美式帥氣的俐落款式，風格跳很大但還是美到你會點下加入購物車，價錢普遍落在人民幣68-99元，同樣是能負擔的價位。

+ 3 + 2

GALLOP



GALLOP的衣服每件看起來都像是會出現在某個歐美ig健身部落客身上，光是圖片就可以立刻抓住眼球，不只是外型漂亮，它們家的保護措施也做很好，即便是很貼身的褲子也不用擔心會露出駱駝蹄（AKA妹妹的形狀）。

再來就是，GALLOP也很適合作為運動風穿搭的神助手，特殊剪裁與塑料材質，讓你穿起來不用擔心比例會走樣，價位落在人民幣49-89元，不小心手滑幾套也不用擔心月底吃土。

+ 2

​sprint運動生活館



在偏向歐美style的運動服中，sprint運動生活館有種殺破重圍的推出有著滿滿韓風的運動服飾，單品價錢普遍落在人民幣48-68元，它們家也有販售整套服裝，不到港幣120元就可以解決那天的運動穿搭。

sprint運動生活館家的衣服還可以當成私服穿搭啊！簡單一件透氣的長袖上衣配上運動褲，穿起來就是非常可以穿去逛街的運動風女孩，而不是一臉我就是要去健身房運動。

以上就是摩登少女自己以及眾多網友都很愛的5家運動服淘寶店了，說一下為什麼一定要換上運動內衣再去健身，平常穿的有鋼圈內衣，本身的包覆性無法負荷太過劇烈的運動，像是跑步就很容易讓胸部上上下下，活動起來就很不方便，所以～要你買運動內衣並不是邀請你敗家，是為你好才要你買的啊！！！！

延伸閱讀：

不用運動不用手術！就能馬上「太平」公主秒變「傲」嬌姐，靠作弊從A到C只需4步驟

紅完一輪再繼續放火燒大家！韓妞最常搭的VANS三種鞋款大公開！

【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：運動內衣先買一波再說！這5家淘寶健身服店鋪小紅書一致認證值得回購】