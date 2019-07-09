Dyson Supersonic升級版風筒實試：乾髮快14秒？染燙髮絲一吹順滑

Dyson Supersonic 風筒自2016年首推以來，以輕巧獨特的外型，及快速乾髮的效能，瘋靡不少女生，尤其長髮一族，即使索價三千多元仍願意入手，無他，的確大大節省了吹髮時間與質素！兩年後，Dyson 於上年中推出了專業版，針對髮型師需要而改良微小細節。到今年，又再推出升級版兼出新風嘴，難得的是，雖經過兩次升級，依然沒有加價，變相較之前「抵買」。而今次，則針對受損髮質及頭皮敏感者，焦點在控溫。

Dyson Supersonic升級版新出黑紫色，但留意只限官網，跟銀白色一樣12/7起預售，桃紅色則於同日開售，售價跟之前一樣$3,380。（黃寶瑩攝）

不知大家是否跟筆者一樣，定期染髮、恆常夾燙頭髮，有時為了加快乾髮速度及造型效果更到位，不惜加大造型器及風筒的熱度，或重覆夾燙、吹髮，漸漸發現頭髮愈來愈難乾，又容易扁塌？其實當頭髮經燙染受損後，毛鱗片翹起、脫落，觸感變得粗糙，再以極高溫吹乾、造型，只會令髮絲內部水分加速運動，破壞組織，變得更脆弱、褪色，形成惡性循環﹗可是，降低溫度又真的有效嗎？這次Dyson升級版就是就著這情況而改良。

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相比上一代，今次Dyson Supersonic升級版的機身改動不算多，同樣使用V9數碼摩打、Dyson Air Amplifier氣流倍增技術，每秒產生41升強勁氣流，減低對熱量的依賴。但不同的是，今次將智能控溫系統每秒偵測的次數由20次倍增到40次，提升對風溫的敏感度。不過焦點還是落在新出的柔和乾髮風嘴，及兩個升級版風嘴上。

【按圖看】新一代Dyson Supersonic新出的風嘴，及兩個升級版風嘴有何特別：

Dyson Supersonic一向以熱量結合強勁的氣流，即使不用太高風溫都達至快速乾髮的效果，最強氣流之勁，猶如打風。Dyson高級設計工程師Wei Jie指，當風溫達150度便會損害頭皮、頭髮，而消委會亦不建議使用100度以上的風溫吹髮。Dyson風筒本設有三個風溫級別：60度、80度及100度，套上新出的柔和乾髮風嘴，可將本來的風溫降低20度，並將吹出的風力減弱，更柔和、分散，呵護脆弱髮絲及敏感頭皮，以便更貼近頭皮吹髮，營造空氣感。

今次Dyson Supersonic升級版的機身改動不算多，主要將智能控溫系統每秒偵測的次數由20次倍增到40次，還新出了新出的柔和乾髮風嘴，針對纖幼、脆弱髮絲及頭皮敏感人士。（黃寶瑩攝）

【按圖看】Dyson北京發佈會上，展示使用了新風嘴及升級版風嘴的乾髮速度、熱力、風力表現：

說到這裏，也許會問，既然三個風溫之間都是相差20度，只要降低一級風溫及風力，不都是一樣嗎？柔和乾髮風嘴最多將本來最低級的60度降至40度，及進一步放緩風力，但事實上，日常吹髮很少用到如此柔弱程度。為此筆者試用了三天，感受當中的分別。

編輯實試三天：

套上柔和乾髮風嘴，選最高風速的效果，風感柔和分散，沒有「打風」的感覺。（黃寶瑩攝）

柔和乾髮風嘴比直接降低風溫風力級別 乾髮速度快14秒

筆者直髮及背，髮絲幼細柔軟易扁塌，在使用無風嘴、最強風力及風溫情況下，強勢風力打到頭皮上，甚有穿透力，要把頭髮徹底吹乾，只需3分鐘。以同樣級別再套上柔和乾髮風嘴使用，原本風力明顯變柔和，溫度也相對下降，即使更貼近頭皮，也沒有刺熱感，但除非再降低風溫級別，否則不建議長時間緊貼頭皮。把頭髮徹底吹乾，大約花3分46秒。除去柔和乾髮風嘴，直接將風力及風溫降至第二級，感覺風力比以最大級別時使用柔和乾髮風嘴強而集中，不過最後乾髮需約4分鐘。柔和乾髮風嘴雖令風力變柔和，但同時擴大4倍風量，所以比直接降低風力風溫級別的乾髮速度更快捷。最深刻是，吹髮時沒有打風的感覺。

筆者使用升級版造型集風嘴垂直緊貼圓梳吹下頭髮，只吹一下，即收服毛躁。

另外一大驚喜是升級版造型集風嘴，資深造型師郭子敬分享，將升級版造型集風嘴垂直緊貼圓梳吹下頭髮，可收服毛躁，手殘女如筆者率先試驗，結果只需吹著梳一下，頭髮立即順滑整齊，非常容易操作。

【按圖看】筆者使用升級版造型集風嘴吹髮的前後對比，只吹一下，即收服毛躁：

筆者亦測試了無風嘴及套上柔和乾髮風嘴時，風筒發出聲音的分貝，基本上只屬對話級別，但套上柔和乾髮風嘴再略為低幾個分貝，猶如圖書館環境聲的程度，夜深時吹髮也不怕嘈醒家人。（黃寶瑩攝）

升級版除了同樣有桃紅及銀白，官網更推出限定黑紫色。早已是Dyson用家的女生也許會問，新風嘴及升級版風嘴可分開配售嗎？很可惜，答案是沒有。除非你是紫色控，非擁有個紫色風筒不可，否則不太值得更換新版，不過對於一直心思思想入手的人，這不失為一個更好的選擇。

【按圖看】資深造型師郭子敬分享如何將扁塌髮絲吹出空氣感：