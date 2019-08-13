【隱形眼鏡】港人都中槍？一日不建議戴超過8小時　Con盒勿放浴室

隱形眼鏡，儼然已經成為現代人生活中的重要物品，與上班族的關係更是形影不離。然而，因為隱形眼鏡引起的問題不在少數，不論是配戴時間長短、清潔問題、保養問題，一個沒注意就有可能為我們的眼睛帶來傷害，不可不重視。

一天配戴時間不超過 8 小時（Hubble/Unsplash）

以下，就讓台灣振興醫院眼科部主治醫生蔡佳臻，來告訴大家關於隱形眼鏡的相關知識吧！

一天配戴時間不超過 8 小時

由於人類的眼角膜沒有血管，加上大部分氧氣來源是靠空氣中的含氧直接滲透進入，只要供氧的途徑被隱形眼鏡阻隔，角膜所能吸收到的氧氣便會減少。如同睡覺時閉上眼睛，也會阻斷空氣中氧氣的供應，讓眼角膜處於比較缺氧的狀態。

因此，以睡眠時間和每日配戴的時間來看，隱形眼鏡每天配戴的時間最好不要超過 8 個小時，以免影響到眼睛的健康。

選擇高透氧「硬式」隱形眼鏡為佳（Hubble/Unsplash）

選擇高透氧「硬式」隱形眼鏡為佳

而隱形眼鏡，又應該如何選購呢？

蔡佳臻醫生說明，高透氧的隱形眼鏡能避免角膜缺氧，其中又以高透氧「硬式」隱形眼鏡為佳。硬式隱形眼鏡的直徑約 9mm，小於一般平均角膜直徑 12mm，可以露出周邊角膜，減少完全覆蓋而缺氧，也比較不會乾澀。

如果高透氧的硬式隱形眼鏡戴不習慣，則建議選擇矽水膠材質軟式隱形眼鏡。矽水膠材質透氧度高，且當天用完拋棄，隔天再用新的，不會有因清潔引起過敏問題。

清潔隱形眼鏡的 4 個步驟（Hubble/Unsplash）

當然，如果習慣戴月拋或長戴式的隱形眼鏡，最重要的還是徹底的清潔，這是多數人最容易忽略的地方。

1. 配戴和取下隱形眼鏡之前，要先徹底清潔雙手。 2. 搓揉與清潔：將適量隱形眼鏡清潔液滴在鏡片上，以手指「指腹」輕輕搓洗鏡片正反面至少30秒，才能達到清潔效果，再以隱形眼鏡保養液沖洗鏡片以去除殘留物。 3. 浸泡與消毒：淚水中的蛋白質會吸附在鏡片上，酵素片可以分解蛋白質結構，維持鏡片表面的清潔，建議每週固定去蛋白清潔。 4. 保養盒的清潔與更換：每天都要沖洗清潔保存盒，每週用中性洗劑清潔、晾乾，約每半年左右更換全新的。最好不要放在浴室，因為浴室環境潮濕容易發霉及滋生細菌。

既然如此依賴隱形眼鏡，就更應該遵從醫師的指示，養成好習慣做好清潔和保養，並盡量降低配戴的時間，才不會為眼睛帶來不必要的傷害喔！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】