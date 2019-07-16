【睇鬼片減肥】愈驚愈瘦愈想睇？識破電影嚇人技巧　克服未知恐懼

不少驚悚電影陸逐於夏天上映，今期先有《詭娃安娜貝爾：回家》、《娃鬼回魂：魅來世界》，8 月又有《講鬼古》而9月亦有《小丑回魂2》。對於一眾驚悚電影迷肯定興奮狂熱，但對於膽小的人只要一個陰森畫面和一個驚嚇聲音，就不禁心跳加速、手心出汗來一個尖叫的反應！但原來這些反應統統都能夠減肥！雖然愈驚就愈消卡，不過細膽的朋友怎麼辦好？就要識破電影嚇人技巧，有個心理準備鼓起勇氣，正視自己恐懼！

睇鬼片可減肥？驚慌中可消耗卡路里

恐怖電影可以減肥？之前日本Docomo Healthier 曾為了推廣可計算消耗熱量的手環，而做了一部恐怖實驗電影《Calorie Movie》，測量12位觀賞者看的時候所消耗的卡路里，研究結果指出每人看後平均消耗約22,050卡路里，數目相當驚人。

【按圖看】〈膽小勿入！〉日本Docomo Healthier製作的恐怖實驗電影簡介：

+ 4 + 3 + 2

外國媒體The Telegraph亦曾報導英國西敏寺大學都做過同類型研究，但得出的結果與日本相差甚遠。研究中讓參加者觀看10套不同的恐怖電影以計算所消耗的卡路里，結果發現，看完恐怖片的人比沒看的人平均多消耗三分之一熱量。而一部90分鐘的恐怖片，平均可消耗約113卡路里或高達184卡路里。驚悚緊張的情節會影響人的心情，身體會處於在緊張的狀態，產生本能求生反應，心跳加速以準備逃跑。Dr Richard Mackenzie解釋隨著脈搏加快，心輸出量提升亦刺激體內的腎上腺增加，增加到肌肉的血流量，基礎代謝率 （BMR）因而上升以消耗更多卡路里。由於快速釋放腎上腺素，所以引致降低食慾及增加代謝率，進一步消耗更多卡路里。

女生們想坐下舒舒服服減肥？就在乎於你夠不夠膽！

【按圖看】英國西敏寺大學研究10套恐怖電影可消耗的卡路里結果：

+ 6 + 5 + 4

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識破電影嚇人技巧

未知是最可怕的！清楚驚悚技巧 準備被嚇心情

其實膽小女生最怕的不是可怕畫面而是未知之後發生何事，有沒有人突然彈出來。人最恐懼的就是未知！愈驚愈想看，想知之後發生何事，為何出現怪事，想知真相，想知陰謀。全因為人的好奇心！所以清楚驚悚電影結構，可以準備好被嚇的心情。一部商業電影的結構走不開三幕劇，段落法。電影中主角都會有所目的，而電影中大大少少的情節一浪接一浪要角色解決！電影要形成驚悚效果，真的少不了一些技巧！只要知道技巧，膽小都變大膽！

人類最古老而強烈的情緒，便是恐懼；而最古老最強烈的恐懼，便是對未知的恐懼。 Howard Phillips Lovecraft

一開始就要準備 先留意細節

在電影開始，可能會有一個序幕，一個Teaser，由第一宗不幸事件直接指出電影主題。膽小者開場之際就要準備被嚇的心情！其後的角色亦可能會因為好奇心或者一個不小心的舉動而做出不可修補的事。這個簡單的舉動引起故事的禍端。鏡頭亦會刻意展示一些物品或者人物，產生一種懸念，以預告觀眾之後會發生相關的事情。對於恐怖類電影，最常見的是一些物品或者地方，而對白上亦會簡單預報觀眾一些重要事件。雖然可疑卻可能是致命的關鍵。所以膽小者電影開始時要多加留意一些小細節！好讓自己其後見相關物品場景時，以準備心情。

29/8上映《講鬼故》改編自全球暢銷恐怖小說，由《恐懼鬥室》系列班底製作。一定要看預告的驚嚇風格。(《講鬼故》海報)

預算問題 猜想結局

恐怖電影會先製造一個預設場景，形成恐怖氣氛。角色在燈光昏暗下探索未知事燈光閃，或配搭恐怖音樂或者聲音，以展開一連串離奇怪事。如果電影以全知角度描述，即是角色的知情是有局限，有時電影鏡頭會故意展示觀眾一些事，令觀眾知道的比角色多。當角色因不知情而做出一些重要選擇，就會製造出戲劇諷刺，令觀眾擔心角色做錯決定。往往角色就是要做錯決定，膽小者可能因而開始感到不安，因為角色即將要經歷一連串的可怕事件，膽小者可以預先推想角色的危機，想好可能出現的反應。

娃鬼回魂設定有所更改，不同以往，但可預計劇情方向。(《娃鬼回魂：魅來世界》劇照)

角色放鬆 要注意

另外，一套成功的恐怖片，絕不是因為畫面可怕，有多血腥。而是因為營造到恐怖氣氛的張力！張力不一定要是伴隨恐怖音樂，可以是無聲無色......讓角色慢慢地行動，而角色的眼神，一呼一吸，或是微細的舉動都是一個鋪墊。鏡頭描述細節用較長時間，令緊張氣氛長期持續，讓觀眾為角色擔心。如果是後期的恐怖場面，往往危機來得比之前更震撼，膽小者一定要抓緊身邊人。正因為張力而令人未知之後發生的事，為此焦急緊張。有時電影更會刻意製造一個假像給予觀眾，提供一個錯誤預期，觀眾就會失去預算。即是話，以為角色打開櫃會有事？不！沒事發生。但當你以為沒事之際就會嚇你！通常鏡頭是角色放鬆的一個大頭，後方卻出現危機。只要氣氛持續緊張，令你短暫放鬆，就嚇你一驚！如果膽小者要遮眼，就不要見放鬆之際而放手，可能下一秒就出現危機！而角色可否解決則要基於編劇的心情！

《詭娃安娜貝爾》系列第三部曲，一如以往擅長製造張力，控制緊張氣氛一流。由前部就可預計人物的結局是否安全。(《詭娃安娜貝爾：回家》海報)

【點撃看】膽小者請入 要學會面對恐懼

恐怖電影給予人一個驚險的經歷，有人性的考驗。恐怖劇情會一步步推進而角色的危機會愈來愈大，不過主角一定有解決方案。主角沒有恐懼，沒有一直逃避問題，反而鼓起勇氣，正視解決問題本身！恐懼只來自於一種未知，所以人必須好好地面對自己的恐懼，或許這是一種自身的挑戰，卻成功的話就是一種勇敢的成長！所以觀看恐怖電影，一定要看到最尾！就會發現凡事都可以解決！

（資料來源：The Telegraph）

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