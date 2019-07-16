2019春夏指定顏色：米色！法式方領露鎖骨顯瘦、米撞黑帶出型格感

早年，黑白色系穿搭非常熱門，不少女生因而成為「暗黑系女生」。然而，今年不少大品牌，如Chloé、Dior等推出的春夏裝系列，都是以大地色之一的「米色」為主，同樣在日韓台的街頭上都不難發現米色穿搭的蹤影，而且不同風格的女生都輕易駕馭，受歡迎程度甚高。如果你也想加入「米色」的懷抱，又想顯瘦顯氣質的話，緊記以下穿搭守則。

回顧Chloé、Dior等優雅女生最愛品牌的春夏裝發布會中，不少主題穿搭都以米色為主，優雅與氣勢並存：

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米色穿搭Tips 1：[想顯瘦？修腰或露鎖骨幫到你

如果想初嘗米色穿搭的女生，又擔心米色看上去擁腫，可以選擇修腰的連身裙或套裝，不但方便又顯瘦，而且不用多思考，穿搭上來便有時尚感。然而，喜歡穿搭的女生又怎會甘於「一件過」呢？筆者建議如果想達到顯瘦的效果，絕對要挑選露出鎖骨的上衣，如最近大熱的法式復古方領上衣；想走優雅大方風，則可從質料入手，如雪紡或是絲質，選墜感較重的，不但凸顯女人味，而且有顯瘦的功能。

穿搭示範：

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米色穿搭Tips 2：按胸部大小挑選

挑戰「文青」米色衣服的女生，可以根據自己的胸部大小而決定，因為不是所有剪裁的衣服都適合所有女生，如方領上衣雖是顯瘦之選，但胸部較大的女生穿著時會出現「壓胸」情況，不能像小胸女穿著出健康美。豐滿型女生可以一些扭結或胸前有壓皺的款，不會壓胸之餘，更完美展現胸形，非常好看。小胸脯的女生則有更多選擇，無論是V領、平口、oversized襯衫等都非常適合，而且輕易帶出休閒柔和感。不過，吊帶背心款，對小胸女還是大胸女一樣無害，同樣能帶出各自性感之處。

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米色穿搭Tips 3：米色撞黑色原來好夾？

米色給人的感覺總是斯斯文文，甚至是「文青」的指定色系穿搭之一。其實只要拿捏好布料和剪裁，米色一樣可以既中性又型格。甚至，配搭型格的黑色也非常有質感，例如，米色長裙可以配上黑色皮革小背心、腰帶，簡單打造時尚感覺。另外，不同的黑色時尚單品，如帽子、長靴子、手袋等，本來就是每人家中的「看門口」款式。還是嫌難配襯？最簡單一招，tone on tone選米色開胸上衣及同色系褲款，內擔黑色打底小背心，一點也不突兀之餘，立即變時尚女生。

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