鄭秀文演唱會熱褲上陣騷操肌成果 　V型短褲是夏天「瘦腿神器」？

近日身邊的朋友們都在討論還有甚麼方法可撲到鄭秀文（Sammi）演唱會門票，然後幾乎被演唱會的照片「洗版」。 看鄭秀文演唱會除了欣賞她的載歌載舞，當然還要看她的造型。

鄭秀文於是次演唱會中，以貼身服裝上陣，其中一個造型便穿上了熱褲。（Vcg.com）

鄭秀文一向於造型方面大膽革新，每次演唱會都會為大家帶來驚喜，如過往的Nike眉、龍角眉、大露背、水鑽裝等，都讓人留下記憶，是次舉辦一連13場的《#FOLLOWMi》紅館演唱會亦不例外。即使演唱會只是舉行了短短幾天的時間，但已見鄭秀文為演唱會準備了多套服裝，貫徹一向浮誇造型以外，是次演唱會的服裝多以極貼身款式為主，展現早前努力操練的成果。

【未睇騷、先興奮】觀看鄭秀文（Sammi）演唱會造型：

+ 5 + 4 + 3

明顯看到穿着貼身歌服的鄭秀文開始有輕微的「肉地」，擺脫皮包骨的形象；然而，她還額外「出術」，選擇了帶有顯瘦、顯長腿作用的V型熱褲，令操練成果更突出。

要是你也想打造更長腿效果，可像鄭秀文一樣選擇V型熱褲搭配造型，甚或以其他剪裁短褲營造纖長美腿的視覺效果。

【鄭秀文長腿示範】V形熱褲

鄭秀文以白色珍珠墊肩上衣配襯V形牛仔熱褲。(Vcg.com)

V形熱褲正正是鄭秀文穿的剪裁，亦是坊間被稱為「瘦腿神器」的時裝單品，類似左右兩開衩剪裁，透過前長側短、像V字一樣的剪裁，讓人有錯覺熱褲版型收窄，從而打造瘦大腿、長腿效果，情況有如穿one-shoulder上衣款能視覺上顯瘦一樣；但亦基於這剪裁較短身，故選擇上身服裝時需避免性感款式，避免予人一種過份暴露的感覺。想要雙腿長上加長，Sammi選擇配襯長靴，而平日我們配襯高跟鞋、或高跟涼鞋款，也是絕佳選擇。

【百搭款式】A形短褲

A形短褲特別適合大腿粗的女生。(dream_with_style83@Instagram)

如果你未能接受到V形熱褲過份短，建議可選擇較易駕馭的A形短褲。A形短褲與平日大家熟悉的A-Line裙剪裁十分相似，均是下擺較闊，呈上窄下闊的剪裁，基本上能夠遮蓋大腿的「肥肉」，特別顯瘦，而且能有效修飾身形比例，適合大腿粗的女生。同時，A形短褲相當百搭，如麻質、Denim材質的款式隨便配襯T-Shirt都能營造出隨性感；若想增加正式感，可選擇以恤衫搭配西裝材質的A形短褲。

【粗大腿小心選錯】H形短褲

江嘉敏也穿上H形短褲搭配球鞋，展現活力一面，不過大腿粗的女生，卻要小心留意？（kaman_kong@Instagram）

H型短褲為直身下擺款式，亦即最常見短褲款，但建議大腿粗的女生就不要選擇這種剪裁了，因為它最不能修飾腿部線條。當然從款式、顏色方面入手，例如選擇下擺具流蘇設計的短褲款，也可選擇裸色、淺黃色等與膚色相近顏色或淺色系短褲，也有助拉長腿部線條。

同時，可選擇高腰款式，盡量拉高腰線和身體比例，都有助達到顯高、顯瘦的效果。