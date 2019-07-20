夏日炎炎，總是讓人有外出旅遊的衝動，而且正值暑假，不少女生都會約一班閨蜜到東南亞地區，出海島玩，享受陽光與海灘。不妨參考岑麗香、張曦雯、前少女時代Jessica，或是時尚達人Aimee Song等造型，掌握以下5種元素，即使只是到離島或澳門玩半天，也可以有亮麗的度假風穿搭。

旅行穿搭元素1：白色通花

白色非常百搭，無論是正式場合，還是休閒約會，基本上穿着白色絕不出錯，渡假風也不能缺少它，加上女性化的通花設計，令整體造型更有質感。就像岑麗香，她出遊時都會帶上白色通花衣物作穿搭，有裙裝，也有上衣款式。裙裝方便易襯，想有顯瘦的效果，可挑選平口或V領的設計；另外在配搭上衣時，宜找一些淺色系的下身，更顯休閒風。

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旅行穿搭元素2：印花／水果圖案

印花裙絕對是旅行必備服裝首選，也是渡假風的長青款。如果想與眾不同一點，不妨嘗試一下水果圖案，今年在歐美非常流行，就連時裝達人Aimee Song推出的自家品牌Song of Style都有一系列水果圖案，吸引不少人追捧。另外，不同長度的裙子也有不同感覺：短身的印花裙帶有調皮可愛感，同時又可以露出雙腿；如果對雙腿沒有信心，可以選擇長裙，能遮掩雙腿外，當海風吹起裙擺，又有另一種優美感，相當迷人。

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旅行穿搭元素3：法式方領上衣

今年流行方領上衣屬於法式設計之一，帶著濃濃的法式渡假的感覺，是今個夏天不可缺少的時尚單品。方領設計非常適合小胸脯的女生；而胸部較大的女生可以挑選有胸型設計的方領會較合適。另外，不少方領都會配上泡泡長袖或荷葉袖，女生可以按自己要否遮手臂bye-bye肉而選擇。韓星時尚icon之一的Jessica Jung，也是方領上衣愛好者，她比較喜歡顏色奪目的上衣，更配合度假風情，而一向不會過份展露身材的她，也會選擇領口較高的上衣，保守型的女生可參考她的這時尚穿搭。

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旅行穿搭元素4：一字膊

早幾年開始流行一字膊的上衣，在街頭上一定會看到女生穿一字膊。一字膊能露出女生最性感的肩頸線條，是夏日必備服裝。難得外遊，建議可以參考時裝達人Jenn Im的穿搭，挑選較搶眼的顏色一字膊，如黃色、粉紫色等，這些都適合不同膚色的女生，另可配上大波浪捲髮，瞬間成為迷人的陽光女生。

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旅行穿搭元素5：麻質衣服

以上的選擇都比較適合走歐美風或女人味重的女生，如果你是保守型，又帶點休閒文青風格的，麻質衣服一定是你旅行穿搭必備服裝。麻質不但透氣又清涼，適合夏天時穿着，而且穿搭上帶有一種清新脫俗的感覺，尤其白色、米色、奶茶色等配色，更凸顯溫文優雅感，而陳嘉寳Anjaylia會挑選亮色系的麻質衣服，提升夏日感。如果想嘗試這風格，可以入手連身裙、吊帶工人服、oversize裇衫裙等作配搭。

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