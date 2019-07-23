3字頭才carry得起：望落不會「很怕凍」　性感有格調的時尚單品！

雖然最近溫度直逼36度，但身邊不少（也是3字頭……）的朋友仍然外套不離身。離開2字頭歲月頗長時間的我固然理解。因為出入冷氣地方、懾一懾，加埋office的無情冷氣助攻，咁就病一個禮拜了。

踏入3字頭外套不離身？這件單品望落不會「很怕凍」，還散發有格調性感！(IG@lilysilk)

我常對身邊的朋友說，年過三十才叫得上真正的女人，並非自我安慰－是真心的。身體機能也許愛莫能助，但中女們擁有的是閱歷與知性，只要懂得將之轉化成美感，你可以擁有2字頭望塵莫及的性感－即是說，與其套上秘書外套與圍巾，何不考慮一下這件，不只望上去沒有「好怕凍」之感，而且個人認為是3字頭才carry得起的－ Silk Blouse？

輕柔熟女味道

Silk Blouse輕薄質地都能若隱若現地展現身體線條，是一種有格調的性感。(IG@freedomsilk)

我的第一件silk blouse也是3字頭才入手，自此就成為了衣櫥中的中流砥柱。道理與苦瓜一樣的，有些東西要到了某年紀才駕馭得來。予人感覺典雅的 Silk Blouse，放在2字頭的女生身上難免顯得老氣，步進3字頭，穿上身，卻是一種昇華。

柔滑絲質帶有一種sensual觸感，於是雖然大部份 Silk Blouse都是loose cut，即使你選擇的是高領長袖包到實的款色，輕薄質地都能若隱若現地展現身體線條，是一種有格調的性感。

美感與實用完美平衡

出入office冷氣或早晚溫差，一件長袖 Silk Blouse、無須外套都能應付自如。(IG@isobelandco)

說Silk Blouse是轉季恩物，因為絲質本身就有保暖與透氣兩大特質，最適合乍暖還寒的天氣。出入office冷氣或早晚溫差，一件長袖 Silk Blouse、無須外套都能應付自如。比起套上婆仔開胸冷衫或圍上絲巾，感覺利落得多，起馬看上去不會予人「好怕凍」之感。

Dress up 得、dress down亦得

予人感覺典雅的 Silk Blouse，放在2字頭的女生身上難免顯得老氣，步進3字頭，穿上身，卻是一種昇華。(IG@lilysilk)

不是人人都有能力（或捨得）投資一件高級真絲，筆者也不例外。但Silk Blouse的好處是，即使你入手的是幾百元fast fashion 貨色，亦一樣呃得下人，不會一眼被看穿是下價貨。

穿上Silk Blouse出席隆重場合、宴會也絕不失禮。(IG@freedomsilk)

加上，我還未遇過一件比Silk Blouse更versatile的單品：白天出入office、收工happy hour、甚至去飲，不會over－dressed也不會under－dressed。配上牛仔褲是率性型格，casual得來有台型；套上高跟鞋、clutch、耳環等配飾，馬上變成cocktail attire，出席隆重場合、宴會也絕不失禮。