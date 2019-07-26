【夏日Gel甲】七款指甲造型：小花系列是大熱、顏色鮮艷是主流？

都到夏天了，總不能讓自己的指甲看起來還是黑壓壓的一片吧！但是要讓指甲換季也沒那麼容易啊～到底要做什麼樣的指甲彩繪才能夠讓自己看起來「春意盎然」又夠韓呢？今天我幫大家準備幾款最近韓妞圈很紅的指彩，小心可愛到你選擇恐懼症發作啊！

顏色鮮艷絕對是最佳選擇，像是佶子色、檸檬黃、活珊瑚色等，都是夏天最流行的色系，可愛的顏色讓人看了非常消暑，配上格子系列絕對是萌上加萌！很多人覺得格子像是冬天的元素，但其實只要將顏色做個調換，可愛的鮮嫩色配上格子也很合理～不知道為什麼看了有種想去野餐的感覺啊！如果想要嘗試鮮嫩色的話，不妨就從2019年的招牌色「活珊瑚」色開始吧！配上可愛的你一定很適合♥

▼▼顏色鮮艷絕對是最佳選擇，像是佶子色、檸檬黃、活珊瑚色等，都是夏天最流行的色系（按圖放大）▼▼

+ 9 + 8 + 7

櫻桃色也絕對不能放過！

和大紅色的差別就在於這樣的櫻桃色整個看起來更多了點青春、俏皮的感覺，配上格子與粉色的搭配，這款絕對要學起來啊！

▼▼櫻桃色Ｘ格仔的搭配絕對要學起來（按圖放大）▼▼

+ 6 + 5 + 4

簡約系女孩的首選～不喜歡太過複雜的顏色和設計，就先從簡約的線條開始吧！沒有太多的花樣．線條感覺是不經意，沒有經過設計的隨意畫畫，這樣的感覺看起來比較自然。且顏色簡單不挑人。如果走成熟路線的女孩，也可以利用顏色的搭配，選擇出一款比較具有女人味的線條指彩。

▼▼簡約系女孩的首選：先從簡約的線條開始▼▼

+ 5 + 4 + 3

最近超多韓國人都在做的色塊系，配上透明的指彩當作基底，這樣的好處就是指甲長長了也比較不容易發現，否則每隔一段時間就要去重作，能夠撐比較久時間！這種色塊的設計整體比較偏可愛，可以自由地在上面畫上喜歡的圖案，通常都會配比較莫蘭迪色的設計，亮度較低。

▼▼色塊配上透明的指彩作基底，這樣的好處就是指甲長長了也不容易被發現▼▼

+ 4 + 3 + 2

另外成熟系列的當然還有這種，顏色比較深的色塊設計，整體看起來較俐落，有小女人味卻又不失帥氣。如果喜歡色塊設計，但是又不希望一定要放在指甲的某個位置，像是前端、後端等，也可以像這樣隨意的點在指甲的任何位置，整體就不會那麼刻意啦！

▼▼成熟系列可以用比較深的色塊設計▼▼

+ 2

小花系列一定要記起來！最近真的超多韓國人都喜歡做這種小雛菊的路線，看起來超級青春可愛，配上粉嫩的配色，更能夠展現青春洋溢的一面。如果不喜歡霧面款，也可以試試看亮面的設計，會比較有陽光的感覺，比較適合小麥色肌膚的女孩。

▼▼小雛菊路線看起來超級青春可愛▼▼

當然走溫柔路線的女生，也可以考慮這種小花設計款，不一定要用小雛菊才適合，主要還是看你平常穿搭的路線囉！

+ 3 + 2

每次看完這些可愛的指甲彩繪後，都讓人好心動，超想趕快去找美甲師報到啊～不知道今天介紹的這幾款你最喜歡的是哪個呢？來跟我分享一下吧！

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：韓妞都搶著在做！韓國夏季13款指彩榮登美甲界最夯！】