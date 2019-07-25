日本藥妝松本清將來港　比驚安更便宜？同樣貨品相差近 $__

繼日本大型連鎖雜貨店Don Don Donki（驚安の殿堂）於香港開業後，日本著名藥妝店松本清同時帶來好消息，官方已確認將會進駐香港開店，未知會否把香港驚安之殿堂沒有售賣的日本藥品引入，將日本藥妝店原原本本的帶到香港。

繼日本大型連鎖雜貨店Don Don Donki（驚安の殿堂）於香港開業後，日本藥妝店松本清確認將會進駐香港開店。（FB＠Matsumotokiyoshi 松本清）

驚安之殿堂首間香港分店於月中開業，選址尖沙咀美麗華酒店地庫，引入多款日本美妝品、食品、電器等。開業至今接近兩星期，店外仍見人龍，雖然是24小時開業，但大部分時間都需要排隊入場，可見日本雜貨的吸引力。

【按圖看】香港人遊日必買的藥品與保養品：

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驚安之殿堂是個大型超級市場、一站式的購物好地方，惟一不足的就是美妝品沒有藥妝店般齊全，香港的驚安之殿堂亦沒有售賣日本藥品。宣佈將會在港開設分店的松本清是日本最大型的藥妝店，集中售賣美妝品與保健品。

松本清不只是女生愛到之處，許多家庭到日本旅遊時也會到藥妝店購買藥品與保健品，從維他命、感冒藥、腸胃藥到濕疹皮膚軟膏都應有盡有。而且日本松本清的定價普遍比驚安之殿堂低，同樣的貨品價格相差接近400日圓（接近$30），未知香港的松本清開業後會否秉承日本的低宜價格。

【按圖看】同一樣貨品於日本各大藥妝店的售價比較，松本清比驚安之殿堂更便宜，同樣的貨品價格相差接近400日圓：

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日本女生對保養有自己的一套，除了日常護膚外，她們也會攝取美容保健品。夏天陽光猛烈時，又會以帽子與遮陽傘阻擋紫外線，減少陽光對肌膚的傷害。日本藥廠推出了多款營養補充品，如可以提亮膚色的維他命C美白丸、提升肌膚彈性的膠原蛋白粉、促進腸道運動的植物酵素等，都成為了遊日女生必買的產品。雖然日本藥妝店出售的美容保健品成分多由維他命與其他單純的成分組成，但每人的身體質素各異，如有疑問應參考醫生的建議。