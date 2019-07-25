Jill Stuart撤出香港　單靠少女風包裝難為繼　熱門產品被低估？

即使是未有用過Jill Stuart Beauty美妝品的人，也大概會被它的精緻包裝而吸引；但原來品牌已於6月尾全線撤出香港。未知它的熱門產品又是否你的所愛？

日本Jill Stuart Beauty於2008年來到香港，品牌走甜美路線，加上如公主般奢華的包裝，於當時已成功引起了一班女生的注意及支持，高峰時期多間大型百貨公司，如Sogo、Beauty Avenue都有它的專櫃。

不過，或許是眾多後起之秀崛起，包括韓國、歐美等美妝品牌相繼競爭，令品牌陸續關閉一部份的店鋪與專櫃，直至2019年5月時已只餘下尖沙咀Sogo的專櫃。當大部份人還在網上討論會否連唯一的專櫃也要結業時，品牌的確在6月尾正式將Sogo專櫃結束，也意味全線撤出香港，就連官方Facebook專頁也已經關閉了。

除香港外，台灣也面臨品牌撤離市場的狀況。根據台灣《聯合新聞網》的報導，指台灣Jill Stuart Beauty專櫃員工已收到公司指示，預計全線專櫃將會營業至8月31日，並表示撤出市場的原因為日本高絲（KOSE）集團將經營權收回，採取全球統一策略。

而品牌則於官方微博承認將撤離中國銷售市場，暫時將專心發展天貓旗艦店與日本市場，同時宣佈天貓旗艦店的產品將會與日本同步推出。換言之，喜歡Jill Stuart Beauty的女生亦不用過份擔心，雖然沒了實體店，未能親身將妝品先試色和感覺妝效才購買的確是有點不便與感到可惜，但仍然可透過不同方式而購買得到品牌的產品。以下的熱門產品你又有用過嗎？

mix blush compact N（四色胭脂）

四色胭脂具有7款色調組合選擇，可化出不同妝容。(loveberryjoyjee@Instagram)

品牌有林林總總的妝品，但要說到代表作的話，必然是四色胭脂。雖然同樣的產品類型於市場上已有眾多，但不得不說Jill Stuart的四色胭脂在色彩配搭上比較多選擇，共有7款的組合選擇，可接照個人喜好個別使用其中一個色調或混合使用打造不同的妝容與更自然的效果，甚或當成Highlight使用。

除了閃爍的貝殼邊緣包裝，四色胭脂更附送迷你的專用胭脂掃，方便在外補妝之用。

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Lasting tint control base（妝前底霜）

妝前底霜也是較多人討論的產品，事關銀色與粉紅色的浮雕設計正中少女心，而且品牌的妝前底霜具有三種色調選擇，可因應自己的膚色和皮膚問題而選擇適合自己的妝前底霜，同時具有薰衣草油、牛油果油等保濕美容成份，確保後續的妝效更貼服，其中一款便是能夠吸收多餘皮脂、遮蓋毛孔的Lasting tint control base。

身體護理系列

Jill Stuart身體護理系列種類多元化，由護髮產品、護手霜到身體乳液也一應俱全。(jillstuartbeauty@Instagram)

品牌化妝品讓人著迷外，身體護理系列產品也讓人印象深刻。其賣點為種類非常多元化，包括護髮產品、護手霜到身體乳液也一應俱全，由頭髮到身體部份都能照顧得到。除帶有一般的粉色包裝設計與香氣外，有部份產品如身體乳液、精華等，均有在樽蓋頂部花上心思，以不同色彩的花卉水晶作點綴，精緻得如同坊間的香水樽一樣，更值得收藏。

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更多Jill Stuart美妝品，你又有試過嗎？＝＝＞

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（資料來源：台灣《聯合新聞網》）