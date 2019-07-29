【恤衫時尚】白色百搭、藍色幹練顯白　不如試埋印花街頭風？

在逛街購物時每當看到襯衫（恤衫）單品想下手購入之前，又擔心襯衫有時會使造型顯得單調無趣，就默默的將它放回陳列架嗎？其實恤衫除了可以在正式場合穿著之外，也非常適合運用於日常風格裡，只要改變一下穿搭方式，就能營造與眾不同的時髦感受，一起從以下 3 種搭配靈感，讓恤衫呈現注目十足的焦點吧。

#藍色恤衫

經典款的藍色恤衫不僅是上班族的最愛必備，同時是街頭時尚人士經常混搭的款式之一，而想顛覆給人幹練感的恤衫時，推薦可以混搭皮褲或條紋寬褲，使整體注入一股清爽的率性氣息。

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#白色恤衫

百搭實穿的白色調恤衫，即使不擅長搭配也能輕鬆打造理想樣貌，以長版剪裁白恤衫結合單穿的造型技巧，露出修長腿部線條瞬間使魅力指數翻倍，簡單加上腰帶與高跟鞋就很好看加分。

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#花色恤衫

每到夏日就會開始回歸的花色恤衫，繽紛色彩為風格傳達層次鮮明的視覺感受，如果擔心印花恤衫不好駕馭的話，可以選搭保守系的格紋、條紋，再融入成套花色或撞色搭配，連結專屬特色的街頭個性。

結語：

想讓襯衫呈現多變的風格，先掌握對的款式與花色，並加入不同的下半身單品混搭，使衣著製造豐富的造型度，另外再利用配件、上衣內紮等穿搭套路，便能為襯衫點綴出嶄新面貌的時尚 Look 。

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原文：休假日也要穿襯衫！讓你的「襯衫穿搭」再也不呆板，以 3 種搭配展現都會街頭時尚！

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