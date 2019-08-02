夏日旅行郊遊必備編織袋：Tote Bag知性、網袋隨性、小圓袋減齡

除了流行趨勢，衣著、髮型、妝容、配件等都會因季節而有所不同。冬日各種毛絨絨的單品及配件、飾品，在夏天光看到就覺得熱，因此除了衣服換季，飾品配件也都會改變材質，如有透明感的樹脂飾品、PVC、編織袋等，在視覺上感覺清爽，好像氣溫就沒那麼灼人一點！ 夏日必備的編織包包人手一個，款式五花八門，到底該怎麼選擇？以下五種情境讓你從日常穿著與生活風格挑選適合自己的那款命定編織包！

#斜背小圓包：浪跡天涯也要耍可愛！靈活少女必備夏日配件

郊遊踏青、四處走跳時雙手還要被手袋佔據是最惱人的事，但後背包要拿東西時一直「卸貨」也很麻煩，這時斜背包或腰包就是很好的選擇，編織的斜背小圓包在夏季是非常常見的款式，堅硬的形狀、如貝殼一般開關，可愛的外形充滿少女氣息。

＃編織小提籃：慵懶優雅地過一天！輕輕巧巧的假日氛圍

袋仔當道，迷你尺寸的編織提籃看起來不像野餐籃那麼慎重，在假日穿著飄逸寬鬆的連身長裙，手提編織小提籃，只是出門走走也可以很優雅。

+ 6 + 5 + 4

＃編織Tote bag：在都會享受夏日風情，上班也能背的編織百寶袋！

編織的Tote bag型可以容納文件、電腦等，就算身體被綁在工作上，心情也可以隨著夏日的風四處飄揚！

＃網袋：浮華世界與我無關！自然隨性的NO Brand

自然素材、充滿手作感、無品牌感覺的編織網袋，放在精心打扮的簡約穿搭裡非常合宜，把它想成夏日版本的文青帆布包會比較容易掌握方向。

#「離家出走」走佬袋：野餐、海灘超實用！家私再多都裝得下

出門一定要帶著所有家當，或者要去野餐、海灘，道具很多的人們，可以入手一個編織款的離家出走袋，一拿出來便氣勢滿分，而且因為材質的關係也不怕裝太多東西，導致提帶斷掉的尷尬窘境。

+ 7 + 6 + 5

結語：

除了 PVC 透明袋，編織包也是絕對不能沒有的夏日袋款，除了看起來清爽，包包本身就有獨特性格，增加材質豐富性，為整體帶來重量感，根據搭配情境挑選最適合自己的那一款吧！

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又到了買編織包的季節了！今夏野餐籃似乎也可以帶出來當作手提包？

原文：2019 年夏日必備「編織包」！搭配 5 種日常情境，讓你找到最適合的那一款！

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