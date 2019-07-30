高海寧湯洛雯「以中毒攻毒」遮手臂　露肩入膊小性感如何顯瘦？

夏天不像冬天時可利用長袖闊身的毛衣把身上的肉全部隱藏，總希望減重，但贅肉並不是一時三刻就能減走的，尤其是手臂部位。 在未真正成功減走贅肉前，或可參考女星們，從服裝的剪裁入手，同時適當地露出肌膚，透過掩眼法讓手臂的肥肉「消失」吧！

露肩上衣（Off Shoulder）

高海寧穿上露肩上衣，露出鎖骨部位更能顯瘦。(sammkoling@Instagram)

別以為擁有肉肉的手臂就等於全身也不能露肉，適當地露出肌膚也能讓視覺看起來更加顯瘦，例如是露肩上衣！不過需要懂得選擇款式，雖然露肩上衣可露出鎖骨與遮蓋手臂部位，但如本身身形偏橫的女生就要避免選擇容易一字領，否則只會更凸顯橫肩膊，顯得身形更粗壯；相反，可以選擇袖子比領位低或Cut out設計的服裝款式，同樣能修飾肩膀外也可露出最瘦的鎖骨部位，達到更顯瘦的效果。

+ 3 + 2

入膊背心

湯洛雯利用入膊背心打造更顯瘦的效果。(roxannetong@Instagram)

有些女生會因為手臂上的贅肉而拒絕穿着背心，尤其是露出整個手臂及肩部的入膊背心，以為愈多布就愈能遮蓋手臂，其實正正相反。入膊背心露出鎖骨外，也同樣能夠把手臂與肩膀間的線條呈現，使其在視覺看起來更具骨感，擁有小性感之餘，展露的肌膚多了，也讓手臂看起來變得纖幼。不過，要注意的是，入膊背心有機會令肩膀顯得更橫更寬，故此只適合本身纖瘦但手臂有肉的女生選擇，背厚女生應該避選。

燈籠袖

陳瀅善用燈籠袖修飾手臂。(missjni@Instagram)

如果你是肩膀橫的女生，或是平日僅只喜歡以T-Shirt打扮示人，那絕對可以從「袖口」入手！所說的並不是Cap Sleeve（雞翼袖）款式，Cap Sleeve袖口位置處於一個不長不短的尷尬位置，形成修手臂的錯覺，但實情是將會更顯胖與帶來粗壯感，故需避免選擇。

而想要做到修飾手臂之效果，可以選擇沒有肩線或比正常肩線低的款式。亦可以選擇燈籠袖的款式，短燈籠袖可透過肩上的燈籠位置，平衡整體視覺效果；至於中袖至長袖燈籠袖款式則能更明確地露出手腕位置，達到修飾手臂的效果。

重點是由於燈籠袖、具有設計感，即使下身隨便搭配，如帶休閒率性的牛仔褲或簡約款式的半身裙都能衍生一份時尚氣息。