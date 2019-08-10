【暗瘡】腋下、Patpat等幾個部位成日生瘡？或是「化膿性汗腺炎」

通常青春痘都長在臉上，但是你是否在乳房下、腋下、胯下與臂部，也長出類似青春痘般的大膿包？其實，會長在這些部位的膿包，很可能是化膿性汗腺炎，這疾病是一重發炎皮膚病，並會反復發生，常見於抽煙及肥胖族群。

你是否在乳房下、腋下、胯下與臀部，也長出類似青春痘般的大膿包？（Tyler Nix／Unsplash）

#常發部位在乳房下、腋下、胯下及臀部

台灣長庾醫院皮膚科主治醫生黃毓惠表示，化膿性汗腺炎常發的部位在乳房下、腋下、胯下與臀部，而且會反復發生，且常讓人會痛到睡不著，也會被誤以為是感染長瘡；所以，很常被使用抗生素治療以及引流擠膿。

＃要使用A酸與生物製劑治療

其實，化膿性汗腺炎並不是感染；黃毓惠醫生指出，化膿性汗腺炎就像是異位皮膚炎會復發，並不是感染導致，至於要吃抗生素是避免發炎，但是在治療上則是要使用A酸與生物製劑，甚至因為會一直化膿發炎，有可能會爛掉，且在較深層部位，因此也會要用手術挖除。

化膿性汗腺炎就像是異位皮膚炎會復發，並不是感染導致，至於要吃抗生素是避免發炎，但是在治療上則是要使用A酸與生物製劑（Kelly Sikkema／Unsplash）

＃抽煙及肥胖是常發族群

黃毓惠醫生進下步指出，化膿性汗腺炎病人很多，根據歐美統計，發生率大約有4%，若是以此推估，台灣就有80萬人罹患愈膿性汗腺炎；至於常發族群是抽煙及肥胖者，往往會因為香煙中的尼古丁造成發炎反應，以及肥胖者也會因為皮膚磨擦而易致病；所以，會導致肥料飲食，例如高糖、高油脂與高熱量的食物要避免，並且應該要戒煙。

會導致肥胖飲食，例如高糖、高油脂與高熱量的食物要避免，並且應該要戒菸（Pawel Czerwinski／Unsplash）

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】