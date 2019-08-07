韓國純天然美女　被網友封為「嫩版宋慧喬」　臉蛋神似喬妹？　　

韓國一向美女如雲，但是被稱為「整容大國」的韓國美女很多都是「人工製造」，但是也有公認爲純天然的美女，例如宋慧喬、全智賢、韓孝珠等等。最近這位零死角美女在韓國成爲話題人物，人氣急升，她就是24歲的新晉女演員韓素希。她一出道外貌就引起大眾關注，被網友稱爲「臉蛋天才」，更被指是嫩版宋慧喬。

這位被網友稱爲零死角的韓國美女叫做韓素希，今年24歲，被稱爲是嫩版宋慧喬。（IG@xeesoxee ）

這位純天然美女韓素希憑著電視劇《再次重逢的世界》出道，電視劇播出後就立刻被網民人肉搜尋，之後再出演了MBC的《金錢之花》和tvN《百日的郎君》、最近大熱劇《Abyss》等,在短時間内就從小配角變爲第二女主角，人氣真的不可小看！

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韓素希的美貌並不是出道才聞名，原來她在就讀的蔚山女子高中因爲標緻樣貌而成爲學校的風雲人物，而且在學校有著極高的人氣和評價，被稱作是「蔚山宋慧喬」，而且這間高中還有雲集校內美女的一個「蔚山出身美人幫」，韓素希更是當中之首！很多同學對她的印象都是性格非常好，不但在男同學中人氣高，就連女同學都很喜歡她。

除了被指同宋慧喬很相似之外，更有網友覺得這位零死角美女是宋慧喬加韓國女團Red Velvet的Irene的合體。也有其他網友表示韓素希有幾分像韓國純天然美女韓孝周、申世京等等，那麽多女星的五官合體，想不漂亮都不行！看來這位新晉女星韓素希的星途會蒸蒸日上，前途無可限量喔!

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韓素希因爲擁有著精緻的五官和白皙的皮膚，單是化淡妝就已經很好看，所以顔值高真是無敵，買化妝品的錢都可以省下來。不過從韓素希Instagram的自拍可以看到她喜歡把妝容的重點放在唇妝和睫毛上，就算是只畫淡淡的眉毛，唇色都會選擇比較鮮艷、搶眼的顔色，顯白之餘還可以提升氣色，五官也會變得瞬間立體起來。另外近看韓素希的照片可以看到她的睫毛總是好像太陽花一樣捲翹，而且根根分明又纖長，眼睛顯得更加有神！

韓素希的穿搭風格都是偏休閒文青風格，但是卻一點都不會單調。身高165cm的韓素希身形纖瘦，一件黑色Oversize T恤加闊脚牛仔褲休閒得來又好看，平時她也很喜歡穿素色上身的衣服，再配搭長裙、短靴。

從韓素希的穿搭看得出她鍾情於豹紋，IG的日常照片中可以看到她有幾件不同剪裁的豹紋衣服，上衣、連身裙都有。外表看似文青、氣質型的她原來也有狂野的基因。這些豹紋的衣服穿在她身上卻一點都不會誇張， 除了外貌原因，配搭的單品也很重要。韓素希在豹紋的連身裙配搭上黑色過膝長靴，再加一件黑色BOMBER外套，性感又時尚！如果是加上黑色皮外套會更加型格。

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