【氣墊粉底新品實測】YSL清爽持久滿分　Tom Ford效果如「打燈」

氣墊粉底的出現大大減低了女生花在化妝上的時間，就連入門級的化妝新手也能輕鬆架馭，只需五分鐘便能完成薄紗般質感的自然底妝。市面上推出了多款適合悶熱夏天使用的氣墊粉底，均可打造清透無重妝感。

小小的一盒氣墊粉底已經可以做到遮蓋肌膚瑕疵，提升肌膚質感的效果，只要往臉上輕拍，便輕易為肌膚提升氣色與光澤感。最近市面上推出了幾款革新版的氣墊粉底，體貼不同肌膚的需求。01女生編輯於其中挑選了四款新品，就其清爽度、持久度與遮瑕度進行實測，為大家推薦整理出適合各款肌膚的氣墊粉底。

按圖看四款氣墊粉底的特色：

測試清爽度：

測試方法：分別於手背上印上同等份量的氣墊粉底，待5分鐘後印上碎紙，沾上的碎紙愈少便代表該粉底擁有愈高的清爽度。

【按圖看】測試結果：

測試持久度：

以水噴濕拍上氣墊粉底的手背，模擬夏天肌膚出油情況，再印上紙巾測試脫妝程度。

【按圖看】測試結果：

測試遮瑕度：

以防水眼線筆於手背劃上直線模擬肌膚的瑕疵，再印上氣墊粉底測試其遮瑕度。

【按圖看】測試結果：

總括而言，YSL與NARS的氣墊粉底遮瑕度高而且帶自然的亮澤感，適合在意肌膚瑕疵、紋理的女生。而且兩款粉底延伸性高，重覆層疊也不覺厚重。而YSL的氣墊粉底色號偏白，健康膚色的女生要小心選擇，避免臉頰與頸部出現膚色不均的情況。兩款粉底控油力佳，適合所有肌膚，油性肌膚的女生也不用擔心會出現油光滿面的情況。

另一方面，雪花秀與Tom Ford的氣墊粉底則帶較強多光澤感，而且妝感自然，適合沒太大瑕疵的肌膚。兩款產品均能立刻提亮膚色，為肌膚打造水潤透亮的感覺，特別適合乾性肌膚。而油性肌膚的女生使用前建議先做好底妝控油的步驟，拍上氣墊粉底再以碎粉定妝。