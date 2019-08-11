【減肥】想學岑麗香減走包包臉？專訪營養師　親授有效去水腫方法

保持苗條身材可以說是女生的終生事業。尤其是在炎夏季節，想要減重的心態就越是明顯，不斷尋求與嘗試各種方法，務求在最短時間內修身。可是，你的方法用對了嗎？ 01女生訪問了美國註冊營養師陳秋惠（Sharon），讓大家了解更多正確保持身材、均衡飲食的方法。 攝影：黃寶瑩

美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）已有9年營養師經驗，幫助客戶達到健康修身、均衡飲食的效果。（黃寶瑩攝）

大多數女生對於減重的一大謬誤，就是認為減少進食後，體重就自不然會下降，但很多時候事實總不如想像好般美好；又會追求更完美的體態，結果卻弄巧成拙，導致身體容易出現頭暈、血氣不足等問題。對於正確的減重方法，Sharon則表示均衡飲食以及配合適當運動才是正確又健康能達到減重效果的方法，亦建議實行「倒轉三角形」理論。

工作忙碌，不時都會「自動」將正常的早、午、晚三餐濃縮成兩餐，甚或是匆匆忙地就食物放進口內，到晚餐才會吃得較為豐富。而「倒轉三角形」理論正好與這飲食習慣相反，改善進食時間與懂得控制食物份量才能有效控制體重。

Sharon近日推出了一本書藉：「素食內在美」，分享不同年齡階段的均衡飲食資訊，亦設有多個美顏食譜。（黃寶瑩攝）

「倒轉三角形」有效控制體重？

「倒轉三角形」理論代表早餐需要吃得較為豐富，而午餐與晚餐則需要較為輕食，主張少油少甜，多菜少肉，選擇進食複合碳水化合物食物，亦要戒掉食用三文治此類高油食物當作早餐，可選擇食兩包即沖燕麥，再加一盒無糖或低糖豆漿。

Sharon續指：「晚餐時所攝取的肉類份量需比早餐和晚餐少、蔬菜的攝取量需為一至兩個飯碗的份量，同時需多進食不同顏色的蔬菜，例如是紅色、白色、橙色蔬菜；當中帶有高抗氧化功效，而且高纖維食物可帶走多餘的膽固醇，減少脂肪吸收。」另外，如果平日晚餐不喜歡吃白飯的女生，可選擇以蕎麥麵、番薯，甚至燕麥代替白飯，都是有助達到「倒轉三角形」均衡飲食，同時控制體重的目標。同時，每餐最好用上至少20至30分鐘進食，幫助消化，也可減少過量攝取卡路里，有助於體重管理。

不過，並不是每個女生也如想像中一樣需要減重，首先還是檢查自己的BMI，如BMI為18.5以下便屬於過輕，不需要額外減重，只需要均衡飲食，令身體更強壯。除了計算BMI，亦可向坊間的營養師或醫生檢查身體肌肉重量與脂肪重量是否均稱，針對問題透過均衡飲食方法改善，而不是一味只懂得減重。

臀部豐滿的女明星例子：

飲食營養法並不能局部減肥

然而，夏天並不像冬天一樣可透過長袖、寬鬆服裝遮掉「肥肉」，尤其是那礙眼的大臀部，故即使本身外形不算肥胖的女生，都會希望局部收臀。

不過，Sharon卻表示大多亞洲人的臀部偏向正方形，而且臀部形狀屬於天生，並不能透過飲食營養學去收臀，只能讓肌肉線條更結實與明顯。她亦補充：「可配合足夠的蛋白質飲食及運動幫助鍛鍊肌肉線條，例如早餐可進食茄汁豆、雞蛋、豆漿；而晚餐則盡量避免吃過多肉類，建議份量為兩個兵兵波大小的瘦肉，也可進食脂肪含量較少的豆類、豆腐、鮮腐竹等食物。」不過，主要是飲食只能幫助到7至8成，其餘的兩成則需依靠運動去增肌，練出優美的身體線條。

曾受包包臉問題困擾的女星：

+ 10 + 9 + 8

包包臉要分清是骨骼還是水腫問題

而另一種女生則是四肢纖細，但礙於擁有一個包包臉，就顯得整體外觀較圓潤肥胖。然而，也要分清楚骨骼、面部脂肪過多問題，還是水腫以致出現包包臉，如單純是因為水腫引致的圓臉問題，則可透過低納飲食方法改善。Sharon表示：「需要減少重口味食物，避免食用過多的豉油、蠔油、加工與包裝食物，需多吃蛋白質、高纖維、高鉀質和整全食物，包括水果、含豐富鉀質的蔬菜，透過鉀質帶走多餘的納，便能減少水腫問題發生。」

同時，她又建議三餐之中其中一餐可食用由眉豆、黑豆，紅腰豆、赤小豆和紅豆製成的五豆粥，高蛋白質之餘，亦包含高殲維與碳水化合物，充滿營養，達至去水腫效果。

車厘子具消炎作用，適合受暗瘡問題困擾的女生食用（黃寶瑩攝）。

飲食也可美肌，達至內外美

另外，適當的飲食法不但可控制體重，也可增加皮膚彈性和水份，達到美肌效果！除每日盡量飲用8至10杯水，還可選擇熱檸水，以吸收更多鐵質，令臉色變得紅潤。如果受暗瘡問題困擾的女生，Sharon則建議：「需要多菜少肉，同時可進食含Omega 3的魚類和車厘子，有助皮膚修復與消炎。」

不過，任何方法都切忌過量使用，否則只會弄巧成拙。畢竟比起外形，健康的身體才是最重要，而均衡飲食則是維持健康的不二法寶。