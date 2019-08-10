本土「乾」面膜奪國際發明獎﹗數登美容界奧斯卡、時裝週得獎面膜

「幸福，一直在身邊。」這句話除了可以形容愛情，也適用於美容。香港女生崇尚歐美、日、韓的美妝護膚潮流，市場上的人氣產品非常國際化，就算香港尚未有售，美容精早已代購入手。當大家都在放眼外國潮流，其實不少本土品牌正在默默冒起，甚至得到國際垂青，其中有一個香港原創品牌的隱形乾面膜便得到「日內瓦發明獎金獎」，沒錯﹗是發明獎，令人對本土的創科技術另眼相看，而這面膜的設計也是筆者第一次見的，真的不要小看香港人的科學智慧。

這隱形乾面膜是來自VXY，正名為「納米隱形煥顏貼」，所謂「隱形」面膜，坊間屢見不鮮，大多是面膜紙的質地貼薄，形容敷上臉感覺仿如無物而見稱，不過這納米隱形煥顏貼的概念則是切切實實的「隱形」。

香港原創的VXY納米隱形煥顏貼獲2018年「日內瓦發明獎金獎」，由瑞士聯邦政府、日內瓦州政府、日內瓦市政府及世界知識財產權組織舉辦，產品在世界逾40個國家的創新發明，超出1,000件產品中脫穎而出。

撕開面膜包裝袋，有一張黑色纖維質地的乾托膜，貼在白色底膜上，其實眼見的都並非真正的面膜。真正的面膜藏在黑色托膜底部於無形，將黑色托膜敷在臉上，然後噴濕，待3秒後拿走黑色托膜，托膜底層的納米纖維煥顏貼便會滲透入肌膚形成隱形狀態。此設計及用法的確少見，採用了納米技術及遠紅外線技術，當黑托膜變濕，極細納米分子便將美肌精華滲入肌膚，糅合遠紅外線發放，聲稱有助促進血液循環及刺激細胞更生，達面部提升、美白、保濕及減紋之效。

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現在你眼見的，並不是真正的面膜，這是一塊黑色托膜，底層藏有無形的納米精華。。

事實是否有效用？筆者進行實試，當撕走黑色托膜後，肌膚感覺直接進入了平日敷畢一般的濕面膜後，臉上精華被完全吸收至乾爽，達剛剛好的飽滿狀態，省卻了待乾的過程，保濕效果是最明顯的，同時又乾爽，毫無黏笠感，夏天使用尤其討喜，又不含防腐劑，是嫌濕面膜麻煩的女生的另一選擇，但其他效果則未見太大驚喜。因為面膜也適用於妝後，要是肌膚狀態不穩，也可作急救之用，但前提是，使用時最好預備一小瓶水噴霧，以便噴濕面膜。

【按圖看】除了此本土面膜，以面膜見稱的台灣也有不少衝出國際的得獎產品，勇奪美容界奧斯卡獎項，有的在法國紅回台灣，有的是性價比極高的開架品牌，部分香港有售：

+ 10 + 9 + 8

然而，每個人的膚質不同，即使屢獲殊榮的，不一定切合自身需要，但以專業評審的眼光為選購時的其中一個參考，未尚不可﹗重要是，我們有好選擇。