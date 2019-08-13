【十二傳說】32歲林夏薇大方素顏拍片　零毛孔秘訣靠蕃茄檸檬汁？

32歲的林夏薇當年頂着「林峯堂妹」之名出道，被外界看低。但經過不斷的磨練，演技被指進步，最近亦有份參與劇集《十二傳說》的演出。 日前，《十二傳說》首播收視成績理想，林夏薇便以素顏拍攝影片分享護膚心得，引來不少稱讚，指她保養得宜。 到底，她的保養方法有何特別？

林夏薇不時有整容傳聞傳出，不過她曾於Instagram分享小時候照片，獲網民大讚沒太大的分別。(rosinalam@Instagram)

雖然林夏薇已經成為人妻，加上不時要面對密密麻麻的拍攝，但皮膚狀態仍然水潤光凙。曾經於社交平台發佈過小時候的照片，更被網民稱讚現在的她只是一個童年的放大版，並沒有太大的變化。而近日，林夏薇又再素顏出鏡，並公開她平日的保養秘訣。

不用工作的林夏薇，愛以淡妝或素顏示人：

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【保養秘訣】每日一面膜，自稱「面膜控」

因劇集《十二傳說》首播收視達28.2點，林夏薇便以素顏拍攝影片分享護膚心得。（rosinalam@Instagram截圖）

林夏薇於Instagram分享自己是一個不折不扣的「面膜控」，於影片中展現出各種類型的面膜，更指自己每逢旅行都會大手購入清潔、保濕、美白等不同功效的面膜。

而她亦養成每天敷面膜的習慣，根據當日的皮膚狀態而選用相關功效的面膜，同時她又在影片中分享自己敷面膜的步驟，指自己會先把面膜包裝中剩餘的精華先塗臉上才開始敷面膜，時間約15-20分鐘。林夏薇亦建議如果大家不用馬上化妝的話，可以不用抹走臉上精華，並能輕輕按摩，待精華完全吸收後塗上日常護膚品；如果要化妝的女生，便需要先清洗臉上的精華才上妝。

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【保養秘訣】一日一杯鮮榨果汁助抗氧、美白

林夏薇也有拍攝影片，教授大家蕃茄檸檬汁的製作方法。(rosinalam@Instagram截圖)

對於飲食習慣，林夏薇曾接受訪問時表示自己並不主張節食以維持體重或減重，反而認為均衡飲食才是最重要，同時已戒掉容易致肥的宵夜。早前，她更在社交平台分享其飲食美肌習慣，表示自己每天都會飲用一杯鮮榨果汁。而在影片中，她就分享了蕃茄檸檬汁的製作方法，更指兩者均具有高抗氧化力，有助於美白肌膚。

但一日一果汁，未必人人適合？記者向美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）查詢，她指出：「蕃茄檸檬汁的確含豐富維他命C，具良好的抗氧化作用，對皮膚有好處。」不過，她則認為一日一杯只適用於蕃茄檸檬汁。蘋果汁、橙汁等高果糖果汁則不太建議每日飲用，如每日一杯加上平日缺乏運動量的人士，便會容易增肥。

Sharon補充指：「建議可飲用蔬菜比例多過水果的蔬果汁，用攪拌機連渣打，變相可飲用到整個水果（包括：水果渣、果肉與果皮），這樣的話會更為健康，也是屬於高纖維的抗氧化營養素飲品。」另外，患有糖尿病的人士也不建議飲用果汁。

【保養秘訣】家中設健身器材，同時配合拉筋

拉筋是林夏薇常做的運動之一。(rosinalam@Instagram)

林夏薇的Instagram都不乏看到她做運動的照片，包括游泳、跳舞等，以保持身形。林夏薇亦於家中設有多款健身器材，方便自己隨時隨地都能運動，而她就特別重視腹部線條及全身平衡鍛練，故她平日會利用健腹器連續做100-200下達至修身效果。她甚至曾在訪問中表示，如果工作繁忙便會選擇每天抽出一分鐘時間作平板支撑，鍛鍊全身肌肉力量，同時配合拉筋，希望練出馬甲線。

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【精彩回顧】林夏薇於劇集《十二傳說》的演出：