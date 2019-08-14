Kylie Jenner曬古董Chanel打卡　小資女手袋攻略　牛仔布更保值？

Chanel經典菱格紋圖樣，配上「雙CC」標誌性扣手袋，是優雅又叛逆的女性代表，同時吸引全球萬千女生喜愛，不少人更指一生一定要擁有一個Chanel手袋。 近日，外國fashion icon之一的Kylie Jenner拿着一款心形Chanel手袋，成為熱話，原來是90年代的Chanel手袋。自從復古熱潮盛行，不少明星也開始揹Vintage Chanel，統統都非常特別，如果彩數高，更可以低價入手保值的款式。

日本有不少著名的Vintage店， 而Vintage Qoo便是其中之一，連日本達人杜如風也有推介。 （vintageqoo@instagram）

甚麼是Vintage Chanel​？

Vintage（古着／復古）要有一定「年資」，所以Vintage Chanel大多來自80 – 90年代的手袋款。而每一個CHANEL手袋都有自己的Serial Number（序號），除了是證明真偽，更可以透過序號第一個數字分辨出產年份。

隨着90年代初，日本經濟泡沫爆破，經濟大倒退，大量名牌袋被放售到二手市場，同樣，歐洲也有不少的Vintage手袋，然而日本人非常呵護手袋，因而保留很多質量好的Vintage Chanel在日本市場，不少明星如水原希子、杜如風、Angelababy都在日本入手Vintage Chanel。

Kylie Jenner早前拿著一個黑白Chanel Heart CC Chain Vanity Hand Bag，再次掀起Vintage熱。（kyliejenner@instagram）

明星都拿甚麼款式？哪一款最保值？

Chanel​ Heart CC Chain Vanity Hand Bag

近日Kylie Jenner拿著一個黑白色心形手挽袋，原來是Chanel在1994 – 1996的手袋系列。Chanel Heart把經典的皮革拼金屬鏈帶的設計換上心形模樣，手袋採用了漆皮，袋身中央印上經典的雙CC logo，型格又少女，水原希子都對此系列着迷。Chanel Heart非常罕有，定價也因而較高，$40,000 - $70,000不等，因質量與顏色而有所不同，比現在方型的Chanel Vanity Case（$28,000 - $66,600）更貴。

Angelababy擁有一個牛仔布行李袋，非常特別 。（angelababyct@instagram）

Chanel Denim

別以為不是皮革的牛仔布手袋一定比皮革款式便宜很多，剛好是相反。留意開Vintage的女生便知道，特別材質、顏色的Chanel 手袋都比黑色皮革的高價，以Chanel All Flap Bag為例，牛仔布二手價甚至比黑色皮革貴約$7,000，而且牛仔布Chanel 非常罕有，所以是不少粉絲想珍藏的系列，水原希子和Angelababy分別擁有一個牛仔布背囊和行李袋，都不易找到。

台星曾之喬也是Vintage CHANEL的愛好者。（chiaochiaotzeng@instagram）

Chanel Tassel Chain Bag

在80年代的Chanel 手袋中，不時會出現流蘇元素的設計，皆因當時文化深受嬉皮風格影響，而流蘇是嬉皮的特徵之一。而叛逆的Chanel 又怎能沒有Tassel系列，Tassel Chain Bag的拉鍊釦環換上流蘇設計，並源用Chanel 經典的黑金鏈帶。流蘇設計的camera bag更在Chanel 2018 pre-fall系列再次出現，定價為$26,600 - $30,700，在古着市場，估計$15,000左右便可入手。

CHANEL Diana Bag比經典Flap Bag容量大，而且鏈帶足夠不同身形女生斜揹。（amore_tokyo@instagram）

Chanel​ Diana Bag

Diana Bag是90年代的款式，其取名源於英國戴安娜王妃曾經用過，大受歡迎。Diana Bag有着Chanel經典大菱格壓紋，但邊位部分是沒有壓紋，另外與Flap Bag一樣是「開蓋式」設計，但因為只有一個Flap的設計，容量較Flap Bag大且實用。近年Chanel沒有再推出此系列，升值潛力極高，在古着市場定價$16,000以上，會因皮革、質量與顏色而有所不同，荔枝牛皮的Diana Bag可高達$30,000。

（資料來源：Vintage Qoo、AMORE）