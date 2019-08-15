BLACKPINK、秀智追開心果綠穿搭熱潮一秒顯白﹗任何女生都能駕馭

綠色的單品普遍都甚少出現在女生的購物清單上，但隨著開心果綠（Pistachio Green）的穿搭於各大品牌的時裝騷上掀起風潮，再加上一眾韓星加持，為夏天帶來一抹透心涼。這股清新柔和的氣息將延續至秋冬，成為年度It color。這看似難以駕馭的色系，其實一點也不配搭，還適合不同膚色的女生，只要略花小技巧，反而起顯白之效。

不少女星已追上開心果綠的穿搭風潮，秀智選擇以牛仔單品配襯。（IG＠skuukzky）

不少女生都安於黑白灰穿搭的「穩陣」，尤其是在趕著出門時，基本款式永不出錯。要為日常低調的穿搭增添一點與別不同之處，開心果綠將會是你的首選。開心果綠不帶強烈的色彩，反而更顯穿搭簡約淡雅，輕易打造出高級感覺。在不少品牌如Jil Sander、Marc Jacobs及Sally LaPointes等品牌的時裝騷上，開心果綠均不約而同的展現於穿搭上，可見其矚目程度。

【按圖看】開心果綠於各大品牌時裝騷上的穿搭示範：

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技巧一：以開心果綠的簡單上衣與牛仔單品打造率性形象

Lisa以開心果綠T Shirt配襯連身牛仔褲，展現率性形象。（IG_lalalalisa_m）

韓國女生一直走在潮流的尖端，形象百變十分討喜。以休閒的開心果綠T Shirt配襯牛仔褲，絕對比日常的白色T Shirt來得亮眼，而且更帶顯白之效。韓國不少女星如允兒、秀智、泫雅、BLACKPINK的Jennie與Lisa，都紛紛換上了一抹清新的開心果綠。這類休閒風的穿搭容易入手，不論是與閨密約會還是假日外出也非常適合。

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技巧二：利用富層次感的One tone穿搭打造時尚效果

One tone穿搭簡單直接，利用同色系配搭出層次感（IG＠& other stories）

One tone穿搭簡單直接，利用同色系配搭出層次感，重點是講求穿搭的完整性。而秘訣則在於選用不同材質而且深淺不同的單品打造漸變造型，利用材質的對比加深穿搭的時尚感，把One tone穿搭的和諧感展露無遺。要令One tone穿搭更突出，可選配帶有同色系圖案的單品與配飾。

技巧三：以開心果綠配飾點亮造型

法國It girl Jeanne Damas 以開心果綠色手袋點綴造型。 （IG＠jeannedamas）

若是真的不喜歡把綠色穿到身上，又想追上開心果綠的時尚風潮，這樣的女生可從細微的飾品入手。從頭飾、手袋到鞋子，為造型增添一點摩登氣息。開心果綠不止活躍於春夏季，秋冬來臨時不妨考慮選配開心果綠的頸巾與手套等冬日單品，在寒冬穿搭上中帶出一點綠意盎然的景致。