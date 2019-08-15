中國國旗Hermès定價近百萬成熱話　微博網民：馬屁拍到馬腿上

中國經濟發展急速崛起，國民消費力上升，中國女裝市場的零售額由2011年的4117億元增長至2015年的7324億元，是全球大市場之一，難以讓人不重視。 隨着「逃犯條例」事件令中港矛盾問題愈演愈熱，就連時尚界遭殃。早前Versace、Coach因 T-shrit一事，被指支持香港獨是一個國家，品牌隨即道歉。今日（15/08），在香港與內地又流傳一個中國國旗設計的Hermès Birkin手袋，引來網民熱烈討論。

本年6月意大利品牌Versace剛宣布任命楊冪為首位中國代言人，但因立場問題楊冪指品牌服裝「涉嫌損害國家主權及領土完整」，發聲明與品牌終止合作。（Versace/微博 ）

「逃犯條例」一事不但對香港社會造成極大影響，更影響着時尚品牌的取態。中國崛起，不少外國品牌都選用中國明星和名模擔任代言人，希望吸納更多華人的支持。然而，最近意大利品牌Versace和美國品牌Coach被內地網民發現品牌T-shrit的印字設計將香港與國家並列，被指是支持「港獨」，是不尊重中國主權的行為，品牌代言楊冪和劉雯隨即發出聲名與品牌「割席」，品牌繼而發聲明道歉。

一波未平，一波又起，網上流傳一個中國國旗設計的Hermès手袋，價值HK$979,555，手袋在紐約網購平台Moda Operandi經已售罄，讓網民非常驚訝，懷疑Hermès是否在一眾奢侈品割席戰之中，欲對中國釋出尊敬之心？

紐約網購平台Moda Operandi出現一個中國五星國旗設計的Hermès Birkin 32。（modaoperandi.com）

這款手袋是屬於法國品牌Hermès的Birkin 32cm款式，設計是參考中國五星國旗，以紅色為手袋主色，並製有5粒星星在袋上，採用鱷魚皮，法國製造，相當奢華。

原來上海前首富周正毅妻子毛玉萍也擁有同款手袋，她早在2012年於微博上宣稱，手袋是Hermès全球藝術總監Pascale Mussard為她定製的聖誕禮物，更指「很有中國特色，五星紅旗在我心裡飄揚」。事隔數年，此手袋突然再度被討論，微博網民紛紛轉發表態。就連香港歌手何韻詩非常好奇，不知是誰會入手此具中國特色的Birkin手袋，更在Facebook與大家分享，兩地網民勇躍留言。

按圖即看微博網民對Hermès「護旗袋」的回應：