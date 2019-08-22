TWICE潮流效應驚人！周子瑜米色背心3日售罄　成新一代帶貨女神

出道四年的韓國女團TWICE一直在YouTube上稱霸，超過10 個MV的點擊率有過億！近日，JYP Entertainment 就透露 TWICE 即將與 YouTube 合作，為付費用戶推出 YouTube Originals 系列影片，內容主要圍繞 TWICE成員訪問和世界巡迴演唱會，以重溫她們四年來付出汗水、淚水的回憶錄。除了音樂，TWICE的衣著風格都一直站在潮流尖端，亦成為一眾女生的學習對象！其實TWICE造型都有幾個演化，不得不重溫當中風格造型轉變，是如何有如今的熱潮威力！

TWICE於2015年出道火速走紅，由青春活力形象到性感女人味，穿搭更成為潮流指標。（《Dance the night away》造型照）

校園壞女孩、青春可愛、性感女人味風格，三個階段造型轉變史

校園壞女孩

TWICE的風格其實一直在演變著，TWICE最初出道時就以第一首主打歌《Like ooh-ahh》成名，當時MV主要以迷彩、型格和運動元素打扮，表現出校園壞女孩的形象，妝容上強調眼線，整體形象比較暗沈。當時TWICE都只是青春少艾，對於少女味重的女生，這個階段展示嘻哈風造型卻實在有點違和。

青春可愛

直至第二張迷你專輯《Page Two》，以高調的髮色和輕盈妝感，加強她們眼睛圓滾滾的無辜感形象清爽，《Cheer Up》MV都以學生、啦啦隊示人，以校園、青春、活力等元素令TWICE風格大大明亮起來，成功打造TWICE以青春可愛的形象示人。少女們終於找回青春、活力的階段。

MV都以學生、啦啦隊示人，充滿青春可愛的形象。（《Cheer up》造型照）

後來《TWICEcoaster》系列將TWICE的造型到歌曲MV，都採用高明度的色調，妝容繼續強調眼妝又則重在睫毛上，令眼睛進一步放大而亮麗，這一次專輯沒將重點放於女性特徵上，反而強化孩子的形象。其中《TT》MV又以可愛童話的風格，讓成員扮演不同卡通片或電影的角色，再以寬鬆的Tiffany blue上衣配白色短襪跟娃娃鞋，將她們變成布娃娃一樣。另外《Knock Knock》MV又以寬鬆、軟蓬、毛茸茸的材質為主，利用睡衣、枕頭、棉被、毛毯、圍巾等毛料一同，帶給人一種甜美、舒適、柔軟的感覺。成功大賣純真、粉粉嫩嫩、可愛、柔軟無害的概念，將TWICE的青春可愛再一次發揮。

TWICE由壞女孩形象變為粉粉嫩嫩、可愛、柔軟無害的感覺。（《TT》造型照）

性感女人味

上年10 月TWICE終於出道三年，JYP公司都解封戀愛禁令，所以TWICE一改可愛元氣風格，挑戰新風格！出道至今TWICE成員都逐漸長大，進入輕熟女的階段，遮蓋不了她們的女人味，是展現女性的魅力的好時機。故此今年推出的《Fancy You》的專輯封面中，她們穿著風格是美式70、80年代迪斯可復古裝，衣著顏色鮮豔閃亮，給人耳目一新的形象。就連主打歌《FANCY》，衣著以貼身短裙示人，性感、成熟的新造型突出TWICE的女性美。發行歌曲翌日就成功在韓國Genie、Naver、Mnet、Bugs、Soribada、Olleh音源榜中奪得冠軍，亦在德國、墨西哥、巴西等25個國家的iTunes專輯榜中摘冠！看來現階段TWICE新的性感形象都深受大眾喜愛！

TWICE由清純學生，跳到性感形象，進入一新階段。（《Fancy You》造型照）

由FOREVER 21到GUCCI 成員表演服價值差太遠 引粉絲不滿

TWICE成員各穿上不同品牌的T恤，由FOREVER 21到GUCCI，價值的差異引起粉絲不滿，認為公司偏心。（《What is Love?》造型照》）

其實TWICE的服裝造型一直都被受注視，之前TWICE的第5張迷你專輯《What is Love?》的預告照中，她們就穿上各個品牌Logo的T-shirt，例如巴黎世家BALENCIAGA的旅遊T恤、醜時尚聞名的VETEMENTS、GUCCI泳裝、FOREVER 21、義大利大牌VERSACE凡賽斯、法國品牌CHLOÉ、品牌OFF-WHITE、MOSCHINO等等。由於成員所穿的衣服價錢相差太大，引起粉絲的不滿，燃點戰火大罵公司偏心。雖然服裝來自不同品牌，卻只要被TWICE穿上身，都能演繹出青春、親民的模樣，難怪粉絲會對她們的服飾迷之瘋狂。



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TWICE潮流效應驚人！一個舉動成為帶貨女神！

平時舞台服飾由公司造型師負責，但其實TWICE平日的私服裝扮都一樣備受關注，成為女生們參考的對象，因此售賣成員私服同款的服飾會受大賣。今年7月TWICE飛往洛杉磯時， RNX TV都不忘拍攝她們上機時的情況，網民除了留意私服和打扮，更在影片尾，發現成員周子瑜在接過護照時，機場人員因她的美艷力而被震撼，不禁讚嘆嘩然。其實周子瑜本身擁有精緻、仙氣的小臉蛋，不過她當時所穿的米色背心上衣配外套卻將她的氣質提升，因此影片傅出後網民都不禁尋找她的私服，原來私服出自日本品牌GYDA，網民進行短短3日搶購就已完售。周子瑜的私服雖然是十分簡約的款式，卻足以令一眾網民瘋狂跟從，官網都銷售一空，真不愧為新一代帶貨女神。

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其實TWICE各個成員私底下的穿搭都與台上不同，各成員對一些單品或風格都各有愛好，各有收藏一些穿搭技巧。TWICE受歡迎的程度使她們的私服因為「TWICE同款」而開創市場，令不同店舖都會藉著「TWICE同款」而大賣。淘寶上，除了應援的服裝都有不少類似同款的私服。

【點擊看】淘寶亦常以「TWICE同款」服飾作招徠，需花多少錢可以買到？

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TWICE的各個成員都樣貌甜美，能歌善舞，就連她們簡單的私著都穿得如此有氣質，難怪深受一眾粉絲的熱愛，要爭相搶購偶像的私服，所有衣服都一下子成為潮流！其實在四年來TWICE都憑充滿活力的歌曲，一直發放正能量！所以她們的專輯、MV等造型都會一樣備受關注，即使她們由青春可愛的形象轉變成如今的成熟女人味形象，都仍然保持專輯榜中冠軍地位，深受大眾歡迎！

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