經常在社交網站看到KOL或者韓國網紅的照片都很好看，而且姿勢都十分自然，充滿生活感。你或會以爲是不經意拍下的畫面，其實都是經過考量特意擺拍出來，才會令照片如此有吸引力。 IG和小紅書上就非常流行「三角形」的拍照姿勢，成為眾多女生影靚相時的絕不出會出錯的法則。以下就教大家當中的擺甫士要訣，以後拍照終於不再只有V字鉸剪手了！

「三角形」拍照法可以讓你輕鬆擺脫影相時覺得尷尬的問題！（IG@pimtha）

三角形站姿

站著拍照的時候只要把雙腿打開形成一個三角形，就有拉長腿型的效果！（IG@misselvani ）

經常站著拍照的時候都會有種不知所措的感覺，有時候想不到擺什麽姿勢，就只能舉起你的鉸剪手，再加上僵硬的站姿，拍出來就好像遊客照一樣。只要利用這個三角形拍照法，站著的時候雙腳打開形成一個三角形，其中一隻脚輕微向前放，可以的話把整個人微微傾側會更顯瘦。

只需要輕微一個動作就可以讓照片變得不同。（IG@misselvani）

注意雙腳打開的寬度千萬太過寬，否則畫面就會變得很奇怪。這個上窄下寬的三角形可以讓雙腿看起來更修長和纖瘦，而且看上去也會比僵硬地站著更自然。

「三角形」拍照法站姿示範：

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另外如果是靠欄杆或者背後有建築物靠著的話，可以利用雙手或者雙腿製造出三角形。把兩邊手撐在欄杆上，更多的肢體動作可以讓照片看上去更豐富；另外雙脚盡量向前伸，讓墻或者欄杆和雙脚之間出現一個三角形額空隙位，這樣可以製造延伸感，更顯腿長！

愈多的「三角形」就愈顯瘦！（IG@misselvani）

按圖看如何擺出「三角形」站姿:

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三角形坐姿

想要坐著拍出漂亮的照片也是難度很高的事情。（IG@jessica.syj ）

坐著拍照也要好好擺Pose！如果是坐在地上拍照就最適合使用三角形拍照法，如果是打側坐在地上的話，可以把雙腳跟地面形成一個三角形，可以將雙腳屈曲，身體微微向前傾，這樣身體同地面之間就可以形成兩個大的三角形，視覺上會有很大的延伸感，顯得腿更長，也不會因爲不知道擺什麽姿勢而感覺很尷尬。

擺出好看的「三角形」坐姿要訣 :

三角形手部動作

除了鉸剪手之外，其實也有很多手勢可以擺拍。（IG@blackpinkofficial）

手是拍照一個很重要的因素，只要手部的一個動作就可以影響整張照片給人的感覺。用手擺出三角形姿勢也非常簡單，摸頭髮、遮太陽、叉腰等等這些動作都可以伸展到手部，同時比起雙手垂放到兩側更加自然，也會讓手臂和肩膀看起來更纖細。有時候這些動作還可以增加俏皮感，讓主角在照片裏面看起來更生動、有活力。

「三角形」拍照法手部動作示範：