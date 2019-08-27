【Chanel】4大最保值的Chanel手袋　不斷升值的竟是最平價款？！

時裝世界經常會說「Best Investment」，能夠經歷時間走過不同年代又經得起考驗物件一定是手袋！在眾多奢侈名牌當中Chanel在時裝界裏面可以説是擁有百年歷史又歷久不衰，它們的袋款年年升值，每個女生都想擁有一個Chanel手袋，而且每次出新款都會讓女人為之瘋狂。

Chanel手袋在時尚界擁有一席地位。（ IG@micahgianneli）

外國知名時尚網站Bragmybag就統計了從2015年到2019 Chanel袋款的價格增幅，看看哪一個手袋最保值，最值得投資。最後發現了其中一個袋款的價格增長率竟然高達82%，升幅驚人！

Chanel元老級保值手袋

Chanel Reissue2.55 Bag（IG@queen_isabelle8）

要説到Chanel從以前到現在最保值的手袋，Chanel Reissue 2.55 Bag必定榜上有名。它是由Chanel的創辦人Coco Chanel（本名Gabrielle Chanel）所設計，2.55就是手袋的「誕生日期」1955年2月，很多Chanel的忠粉都一定會入手這個袋款。

2.55手袋的價格年年上升，很多人都當是投資必買的手袋。其後「老佛爺」Karl Lagerfeld在2.55手袋上再變奏出Chanel Classic Flap Bag，由1980年出售至今都非常受歡迎。

Classic Boy Bag是為Chanel打造年輕市場的頭炮。（IG@wantgetrepeat）

此外，在2012年面世的Classic Boy Bag也是不容忽視！雖然相對以上兩個袋款來説就沒有那麽歷史悠久，但它在一推出時瞬間就成為了搶手貨，成為各名媛女星、時尚達人的新歡，是品牌年輕化的第一個里程碑，也是Chanel暢銷熱賣系列之一，現在每年的價格都在上升。

年資較淺的CHANEL注目袋款

2015年底才上市的Coco Handle Bag是深受大家歡迎。（IG@brooklynblonde1_）

除了經典元老級袋款，其後推出的新力軍，Chanel Trendy CC Bag、Deauville Bag 和Chanel Coco Handle Bag，同樣一推出就收到粉絲愛戴，保值性非常高。當中以2015年底才上市的Coco Handle Bag最受歡迎。

2015至2019年間最熱賣、回報率最高的「Chanel 保值皇后」袋款：

6個手袋在2015到2019的價錢增幅數據圖。2.55 Bag同 Classic Flap Bag同價因此合拼。（Bragmybag）

Top4 Chanel Classic Boy Bag 增幅35%

第4位是 Chanel Classic Boy Bag 。（IG@belindaselene）

話題王Chanel Classic Boy Bag排到前4名其實一點都不意外，在2012年誕生就已經快速在時尚圈帶起熱潮。在這7年間就由初期定價約$2,600美金升到$4,500美金。它是老佛爺其中一個得意之作，最大特點就是年輕化的設計，用上重金屬的CC袋扣作為Chanel標志性的象徵，鏈條帶方面一改以往優雅淑女的幼金屬鏈，用粗獷、浮誇的鏈條設計，多了一份活力、狂野感。

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Top3． Chanel Classic Flap Bag (增幅35%)

第3位是Chanel Classic Flap Bag 。（IG@queen_isabelle8）

Classic Flag Bag增幅和Chanel Classic Boy Bag齊名，是Chanel的長青款，由「老佛爺」Karl Lagerfeld在創辦人Coco Chanel於1955年所設計的Chanel Reissue 2.55經典手袋，再改良設計而成。

經典的雙C金屬扣加上金屬鏈肩帶，標誌性的菱格壓紋，簡約得來又淑女，當中以經典黑色最受歡迎，小羊皮質料和近年的磨砂感牛皮一樣熱賣，她的側揹設計也讓女性揹起來更加貴氣、典雅。如果是第一次入手人生第一個Chanel手袋，這個一定不能錯過。

Top2． Chanel Coco Handle Bag (增幅42%)

第2位是Chanel Coco Handle Bag 。（IG@christine_maya）

第二名竟然是由2015年才推出的Coco Handle Bag奪得，打贏Chanel歷史悠久的經典款式！Coco Handle Bag是以Classic Flag Bag作爲藍圖而設計出來。

除了經典的菱形格紋之外和雙C金屬扣，還增加了半圓形的手柄，增加了手提的用法。在穿上晚裝的時候配搭一個Coco Handle Bag就已顯得十分高貴、優雅。Coco Handle Bag對比起Classic Flap Bag和2.55手袋價格較低，所以增幅的空間就更大。

Top1． Chanel Deauville Bag (增幅82%)

第1位是Chanel Deauville Bag。IG@bianca_petry

相信最令粉絲意想不到的就是第一名竟然是走休閒路線的Deauville Bag！它是在2013年推出，袋身用了帆布的質料配搭金屬鏈，雖然是超大容量的大袋，但是拿上手卻非常輕巧，實用性極高，因為材質同容量的關係又被人稱為「沙灘袋」，旅行帶去用也可以裝到很多物品！

Deauville的名字也是大有來頭，Chanel的第一間服飾店就是位於法國的靠海小鎮Deauville（多維爾），當時Coco Chanel女士很喜歡到Deauville的海灘漫步，也因此在這個地方取得了Deauville Bag的靈感，因此取名。

不過6個袋款中Deauville Bag是最便宜的，只要約$1433.9美元，教人有點意外的是，不斷升值的竟是最平價的一款！看來不只是皮革手袋保值，相對親民得多的帆布袋也是大有潛力呢！

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資料來源：Bragmybag