小資銀包只想起Kate Spade、Westwood？$3,500以下　唔易撞款推介

銀包與手袋一樣，希望能夠時時換款，但總會徘徊於短銀包與長銀包之間。為了方便擺放於不同尺寸的手袋內，有部份女生都會選擇買下短銀包與長銀包兩個款式。不過，要是全買下名牌款式的話，也未免過於太過侈奢。 或許，能有其他選擇？

友人們紛紛都在訴說，以往在讀書時期都會購買Vivienne Westwood銀包，貪其於當時的潮流，更重要的是價位尚算能夠接受，只要堅持一段「死慳死抵」的日子都總能夠買得到。

現時如果想選擇價位較較親民的品牌，亦大概只會想到Vivienne Westwood、Kate Spade以及前幾年才冒起的Furla和Michael Kors，不過卻極度容易與別人撞款。與其這樣，不如挑選另外一些價格同樣親民的品牌款式？

以下精選了HK$3,500以下款式，或能成為你下個入手的目標？

Stella McCartney

【按圖觀看】哪個銀包合乎你心水？

+ 4 + 3 + 2

如果你有更多Budget，以綠色環保聞名的Stella McCartney或許會適合你，品牌一直堅持可持續發展的理念，同不沿用任何的動物皮毛。2009年所推出的Falabella Foldover手袋更成為了品牌的標誌性產品，擁有相當高的辨識度。銀包方面，銀包價格約為HK$2,420-3,500。除Logo款式，正正亦設有Falabella系列，如同一個迷你手袋一樣。

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MCM

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1976年創立的MCM，一向重視於功能性上的設計，故它的銀包款式也傾向於實用性為主，即使是Mini Size銀包亦設有擺放卡的位置。或許部份人對MCM的印象，都會記得它的Logo款式以及傾向型格的格調，但MCM所推出的銀包則除了設有Logo款，亦設有素色簡約款，黑色、啡色等色彩以外，也有少女味濃厚的粉色，甚至撞色元素款式，適合不同個性的女生。

Coccinelle

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雖然意大利配飾品牌Coccinelle於香港未必太多人認識，但可能你也會見過品牌的產品於香港出現，事關Coccinelle曾經於香港開設過專門店以及於Sogo內也曾設有專櫃，不過現時已全數關閉，現時只有在時裝店Moiselle有少量產品出售，不過官方網站亦設有運送至香港的服務，故也不必擔心難於購買。

Coccinelle成立於1978年，追求品質的同時奉行簡約素雅風格，務求做到不易過時的效果。品牌的銀包款式同樣以素色為主，甚少出現印花圖案，設有金屬環扣增加辨識度，同時提供多種顏色選擇，由基本的黑、啡色到浪漫的粉色系以及鮮豔色彩等，符合不同女生的要求，重點是價位為€110-265 （約HK$957-2,304），相當親民。

Rabeanco

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大概Rabeanco於香港已有一定程度的知名度，但大部份人都只會留意到它的手袋款式，甚少會注意品牌的銀包。由1992年成立至今，Rabeanco一直採用天然皮革塑造細膩的款式，品牌推出了許多短銀包款式，加上其柔軟材質讓銀包形狀更薄，放在手袋也不會太「阻埞」，銀包價格為USD108-188（約HK$847-1474），而且品牌經常都會進行減價優惠，趁減價時買入更抵玩。