Uniqlo、Mango平價穿法式風格　不到千元大褸、乾濕褸打造知性感

法國女生的穿着打扮一向著名，不是因為她們容易接觸到高端品牌，而是她們懂得把每一件普通款都穿得時尚又休閒，不會太浮誇，因而吸引不少女生追捧「法式味道」。 最近日本品牌Uniqlo再次與法國品牌Ines De La Fressange合作推出秋冬系列，再次引起平價衣服穿出法式穿搭的關注。

日本品牌Uniqlo再次與法國品牌Ines De La Fressange合作推出秋冬系列，展示法式Layering穿搭。（品牌提供）

秋冬必學法式外套Layering

秋冬的寒冷，令女生經常煩惱該為了打扮而放棄厚羽絨，還是穿上羽絨像「米芝蓮」外出，然而法國的女生從沒有這個煩惱，全因她們會利用Layering打扮與保暖並存。

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歐洲天氣雖然較嚴寒，但一到室內便會有暖氣，為了方便室內外的溫差，她們不會把所有厚衣服都穿到身上，而是以「外厚內薄」的穿着方法，因而演變成她們時尚的Layering穿搭。法國女生有主要有3種外套是必備的：大衣、乾濕褸、西裝外套，愈是在外面的外套便愈oversize，這樣才夠空間穿多一點衣服，有些女生更會穿兩件外套，最外層是長身oversize大衣。不但令穿搭更多元化，同時營造法國女生那份休閒不羈感。

法國女生必備哪些基本款？

法國時尚代表Jeanne Damas經常也會穿着間條上衣配牛仔褲。（jeannedamas@instagram）

間條上衣

想把自己打造成法國女生般，便不能沒有「法國國民單品」間條上衣，著名的法國名人Coco Chanel、Audrey Hepburn，甚至新代的法國時尚代表Jeanne Damas都酷愛穿間條上衣。間條上衣的靈感源於法國海軍的制服，設計簡單，而且採用羊毛的上衣更是舒適保暖，簡單配一條牛仔褲，便是法國女生最愛的打扮，不用過多花巧。

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法國女生外出也喜歡穿高腰闊腳西褲，可拉長腿型。（solenelara@instagram）

高腰闊腳西褲

西褲應是每位女生衣櫃的常客，過往的西褲較合身，剪裁生硬，會過分正式不像外出約會服，然而法國女生一般也會挑選高腰闊腳西褲。闊腳褲質感垂墜又「拖地」，但配上有質感的西裝布料又可以提升時尚感。而且挺身的闊腳褲完全遮掩了女生下半身的缺點。另外上班時間長，如果長時間穿着貼身的裙裝或褲裝會感到不適，而且配搭恤衫或T-shirt一樣時尚，所以西裝闊腳褲是不錯的選擇。