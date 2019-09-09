【港姐2019】女星紅地氈鬥性感易出事？張秀文失手焦點轉移極尷尬

《2019香港小姐競選》已於8/9晚上圓滿結束，而新一屆的香港小姐亦在節目中誕生。今年的香港小姐競選除一如以往的問答、才藝、泳裝環節，仍講求創新，就連獎門人經典遊戲「大電視」都是比賽中的一環。 不過，要說到更有新意的，莫過於找來200名藝人擔任評判，還置設了紅地氈環節，一眾女藝人的打扮更令人注目。

2019香港小姐結果已於8/9出爐！冠軍由大熱黃嘉雯奪得，而王菲和與古佩玲則分別獲得亞軍和季軍。(Vcg.com)

觀看香港小姐除了著重三甲人選於最後會花落誰家外，大概也會留意佳麗的比賽服飾。今屆香港小姐的服飾以鮮豔色彩、珠片元素為主，不過卻多了太多細節位，如莫名其妙的加上了花卉裝飾與羽毛頭飾作點綴。相反，擔任評判的女藝人的衣着比起佳麗們更來得耀眼（雖然比起過往台慶等大型節目的打扮已明顯低調）。

大部份女藝人們是次的打扮都與平日的風格無異，以不過不失的裝扮出席。但平穩之中總有部份女藝人更為吸睛，帶來驚喜；亦有部份會大失手，將身材缺點盡現！

【按圖觀看】即睇一班女藝人於《2019香港小姐競選》造型：

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先看看為大家帶來驚喜的造型！

一改仙氣裙，高貴中更顯氣質：劉佩玥

劉佩玥以大Deep V上陣，加上黑色絹面設計性感之餘亦顯貴氣。(Vcg.com)

劉佩玥過往出席大型活動時，大多時候都是以淺色薄紗材質、還要配有大裙擺的長裙款式，傾向走公主、仙氣的感覺。是次出席《2019香港小姐競選》，劉佩玥一改以往的風格，走優雅的路線。雖然不難於她過往的造型發現超Deep V打扮，不過她卻選擇了一條配有長拖尾薄紗的短裙，絹面皺褶的腰身設計亦令造型省卻沉悶感，配上銀色閃石高跟鞋與裙身的格網互相輝映，低調又顯高貴，將平日的「大份」身形隱藏也完美展現長腿。

小露性感卻不俗氣：張寶兒

張寶兒以性感造型出席《2019香港小姐競選》。(Vcg.com)

張寶兒一向走保守路線，性感這兩字甚少於她身上出現，不過她於選色方面一向較為大膽，如去年台慶她就穿了一身極難駕馭的祖母綠閃珠片貼身Tube Dress就成功突圍而出。是次，張寶兒一改保守作風，選擇低胸吊帶長裙出席港姐競選，大騷好身材。低胸剪裁固然帶來新鮮感，但帶有珠片的香檳色裙款才是吸睛的關鍵。雖然上身位置佈滿珠片，但下身的薄紗材質卻中和了珠片的俗氣，配合金色首飾、頭飾以及閃粉紅色眼影與蜜桃唇色，更見年輕感。

當然，也有大失手露出肉肉身形的女星！

裸粉色珠片設計如「發脹」了一樣？湯洛雯

有網民指湯洛雯選擇的服裝令她更為顯胖、顯大隻。(Vcg.com)

雖然湯洛雯也是一改以往長裙作風，選擇了V領背心連身短褲出席，大騷豐滿上圍，成為焦點人物之一，不過卻有網民於湯洛雯的Instagram留言直指她所選擇的服裝令她更為顯胖、顯大隻。

雖然所穿的服裝已是高腰剪裁，但也未能修飾湯洛雯的身形，加上過多的珠片設計以及披肩形的泡泡袖，累贅之餘亦更顯粗壯。不過，值得一讚的是，湯洛雯每次於髮型方面都花盡心思，不但紮上鬢辮保持甜美感，就連鬢辮上的絲帶的顏色也要選用與服裝同色的裸粉色，令整體造型更一致。

入膊縷空設計卻顯副乳與贅肉？張秀文

張秀文是次的性感造型，卻大為失手！(Vcg.com)

一向以性感打扮示人的張秀文，是次同樣地選擇性感造型，入膊貼身魚尾裙，加上中門大開的設計，明顯是想Show off好身材。不過卻大失手！先是於給媒體拍照的環節時疑似露出內衣，更露出副乳；然而，兩邊腰間的cut-out設計不但未能幫忙轉移視線，更因布料過份貼身的關係意外擠出兩團贅肉，反由性感造型變成不美觀。

同場加映：妝容出事女星

《2019香港小姐競選》中，有部份女星都選擇化上裸粉色口紅，甚或是更淺色的裸色唇色。不過，當中卻有女星化上此類唇色時顯得臉色蒼白，一臉倦容。