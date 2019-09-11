女性每朝花在選服裝時間　相等於人生4個月　買錯顏色最常見？

曾聽過有種説法：「人生有一半時間用來等待」，就如等車、等交通燈，要是省掉了等待的時間，或許能做兩倍的事情。 除了等待佔用了人生的大部份時間，你又知道每天站在衣櫃前對當天服裝猶豫不決，又佔了你一生人中多少時間嗎？

每天上班前，也總要站在衣櫃前左選右選，你也是這樣嗎？（《我要準時下班》劇照）

根據非正式統計，10個當中有8個女生都會於每天醒來後站在衣櫃與鏡子前，左併右併，甚至已經把衣服穿在身上，只要有一點不順眼也要再換上另一款式，大約換過3-4件後才能確認當天的造型。

挑選上班衣服所用的時間總達約4個月？

根據英國《獨立報》的報導，英國求職網站TotalJobs人力資源總監David Clift，曾對2,000名從事辦公室工作的女性進行了一項調查，調查結果指出每名女性於工作日平均都會花上14分鐘挑選衣服，假若人生約有47年的平均工作壽命，就用上了119天的時間站在衣櫃前，足足佔用了一生人中至少4個月時間。

有英國調查指出女性每天選擇服裝的時間等於一生人中的4個月。(caroline_joy@Instagram)

報導中提及女性之所以在衣櫃前猶豫不決的原因，不外乎都是很難確認什麼款式適合自己，更有指由於公司沒有對服裝界定要求，於是令她們做決定時更加艱難。另外，亦曾有過女性穿得過於暴露而承受了不必要的壓力與同事之間的批評，更有十分之一的女試過被認為穿着了不合適的服裝而要求改變，於是每天都要仔細思考衣服的款式以及搭配才能上班。

其實，要決定上班的服飾並不是如想像中的困難，首先只要清楚公司文化，以及避免過份性感的款式，就已成功解決一半問題了！至於其他能加快決定服飾的方法，或能從購買衣服時做起！只要選對了適合自己的款式，在續後每天決定造型時，就沒那麼困難了。

已從事11年Personal Stylist的Catherine Joubert曾在美國網站wikiHow撰文，分享選擇「對」的服裝技巧，或許能幫助到你避免失去4個月時間？

了解你的身形

先好好了解你的身形，才購買衣服吧！(caroline_joy@Instagram)

購買服裝的大忌之一就是看到吸引的款式就買下來，到回家後才發現原來不適合自己的身形，亦讓其弱點突出，故想要在節省續後於衣櫃前選擇服裝的時間，必定要先了解自己的身形以及需求，例如希望服裝能帶給你怎樣的「功能」，繼而在剪裁上入手就能修飾到身材，不用再於其後花時間思考。

Catherine Joubert則分享指，例如直間服裝可營造瘦削的視覺效果；橫間、寬鬆、肩墊的款式則會讓你看起來更粗壯，至於如果你想呈現自己的好身形，可選擇帶有圖案的上衣令胸部線條更凸出；貼身和低腰下身款式則可呈現身體曲線。

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於購買服裝時確保款式合身

任何服裝都需要合身才購買，不要因追求該款式而勉強購買。(Artem Beliaikin@unsplash)

購買衣服時，除了要選有利於修飾身形的款式，款式尺碼合身也非常重要。Catherine Joubert提醒適合的衣服應該是你穿起來會感到舒適，不會妨礙到你的肢體動作；同時也別要購買現在不合身，但認為自己將來減肥成功後會適合的服裝，因為大多時候該件衣服只會被棄置於衣櫃最入的位置。

主力購入中性色調的服飾

中性色調的服飾可配襯出多個造型。(Artem Beliaikin@unsplash)

平日在衣櫃前左併右併，除了思考上身與下身服裝風格是否合襯外，也會考慮服裝的顏色。Catherine Joubert則提議在購買衣物時可主力選擇一至兩種中性色調，如黑色、深藍色、棕色、灰色等，基於這些顏色都甚為百搭，與大部份顏色的服裝都能夠搭配於一起，故能夠為你帶來更多的配搭，輕易於其後襯出一個滿意的造型。

按圖了解更多Catherine Joubert選擇服裝心得：

（資料來源：《獨立報》, wikiHow）